Ukraine : nouveaux bombardements meurtriers russes sur Kiev

La Russie a bombardé de nouveau la capitale ukrainienne lundi, frappant cette fois en plein jour l'Académie des Sciences et un centre médical, faisant au moins un mort et plusieurs blessés, ont indiqué les autorités.

Kiev subit depuis des semaines une intensification des frappes russes de jour comme de nuit et la liste des sites visés s'allonge chaque jour: stations-service, infrastructures ferroviaires, entrepôts logistiques, centres de données informatiques, centres commerciaux...

Selon le président Volodymyr Zelensky, cette stratégie vise à paralyser l'économie du pays et compenser l'absence de percée territoriale majeure russe sur le plan militaire, plus de quatre et demi après le début de l'invasion à grande échelle.

Les habitants, eux, vivent au rythme de dizaines d'alertes aériennes, les poussant sans cesse dans les abris.

Lundi, une femme a été tuée et six autres personnes ont été blessées lorsqu'une frappe de drone russe a provoqué un incendie à l'Académie des sciences à Kiev, selon un bilan provisoire du président Volodymyr Zelensky.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des personnes se penchant aux fenêtres alors qu'une épaisse fumée noire et d'immenses flammes enveloppe une partie de ce bâtiment historique.

Le site se trouve en plein centre de Kiev, dans un quartier d'ordinaire davantage épargné que le reste de la ville par les drones russes, à proximité d'ambassades et de bâtiments gouvernementaux.

Volodymyr Zelensky a indiqué que les secouristes étaient à l'œuvre pour éteindre l'incendie et rechercher "des personnes qui auraient pu être piégées à l'intérieur".

- "Terreur contre la science" ukrainienne -

L'Académie des Sciences a dénoncé sur Facebook la "terreur contre des personnes pacifiques qui se trouvaient simplement sur leur lieu de travail. La terreur contre la science, l'éducation et la culture ukrainiennes".

Ces derniers mois, la Russie a déployé de nouveaux drones à réaction, dotés selon des experts de moteurs chinois, plus rapides et plus difficiles à intercepter que les modèles traditionnels. Kiev affirme développer des moyens de les contrer.

Signe du caractère désormais quotidien des frappes, tandis que les ambulances se précipitaient sur les lieux, deux rues plus loin les habitants continuaient de vaquer à leurs occupations, attablés au restaurant ou lisant un livre sur un banc au soleil.

L'Ukraine a parallèlement intensifié ses attaques de longue portée en Russie, visant des raffineries et des sites logistiques, pour tenter d'assécher la manne financière alimentant l'effort de guerre russe.

Un nombre croissant de victimes civiles a été enregistré des deux côtés.

- Quitter Kiev -

L'Ukraine s'attend par ailleurs à un hiver particulièrement difficile car le manque de moyens de défense antiaérienne pourrait pousser la Russie à frapper durement le système énergétique du pays, comme en 2025.

Dans ce contexte, le Premier ministre ukrainien Serguiï Koretsky a suggéré aux personnes vulnérables à se reloger hors des grandes villes, afin d'éviter de surcharger les services de secours en cas d'attaques.

Ailleurs en Ukraine lundi, au moins quatre personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lundi dans une série de frappes russes, d'après les autorités locales.

Trois personnes ont notamment été tuées dans la ville de Dnipro et une autre à Synelnykové, dans la même région du centre-est de l'Ukraine, a annoncé sur le réseau social Telegram le gouverneur Oleksandre Ganja.

Au moins 43 personnes, dont 11 enfants, ont aussi été blessées dans une attaque russe sur Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine située dans le nord-est, selon le Premier ministre.

Sur le plan diplomatique, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a assuré ce weekend à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies que Moscou atteindrait ses objectifs militaires en Ukraine "peu importe les circonstances".



AFP