Ukraine: quatre morts dans des frappes russes nocturnes, dont deux dans une usine ArcelorMittal

Des frappes russes nocturnes ont fait quatre morts, deux à Zaporijjia (sud) et deux dans une usine ArcelorMittal de Kryvyï Rig (centre), ont indiqué samedi les autorités locales et l'entreprise.

"ArcelorMittal Kryvyï Rig indique que notre usine a été frappée par un missile du pays agresseur la nuit dernière", a déclaré cette entreprise du géant mondial de l'acier dans un communiqué sur Telegram.

"Le corps d'une autre personne tuée dans l'attaque a été trouvé", a-t-elle indiqué ultérieurement, portant le bilan à deux morts.

"Nous soulignons que notre usine est une installation civile de l'industrie minière et métallurgique, et nous condamnons fermement ces attaques ennemies insidieuses", a également déclaré l'entreprise, faisant état de dégâts sur des installations auxiliaires et de production.

Quatre ans et demi après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la Russie multiplie ses frappes de missiles et de drones, visant de nombreuses infrastructures civiles, au prix d'un nombre croissant de victimes.

Deux personnes sont également mortes dans une frappe nocturne sur Zaporijjia, dans le sud du pays, qui a détruit une maison, selon les autorités locales.

"C'était la terreur absolue", a témoigné auprès de l'AFP Lioudmila, 56 ans, une habitante de la ville.

Dans la ville portuaire d'Odessa (sud), sur la mer Noire, des frappes de missiles et de drones russes ont touché des immeubles d'habitation, détruisant des étages entiers et faisant 35 blessés, dont un bébé de cinq mois, selon le gouverneur régional, Oleg Kiper.

Kiev a également intensifié ses frappes de longue portée sur les territoires russes, visant notamment des raffineries et entrepôts logistiques.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé vendredi son homologue américain Donald Trump à adopter "dès maintenant" des sanctions "sévères" contre la Russie afin d'entraver sa capacité à produire des missiles.

Les efforts diplomatiques sous médiation américaine pour mettre fin au conflit n'ont pour l'instant abouti à aucun résultat concret.



AFP