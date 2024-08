Ukraine: Zelensky limoge le commandant de l'armée de l'air après le crash d'un F-16

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi le limogeage du commandant de l'armée de l'air Mykola Olechtchchouk, au lendemain de l'annonce du crash d'un avion de conception américaine F-16 livré à Kiev.

"J'ai décidé de remplacer le commandant de l'armée de l'air des forces armées ukrainiennes", a déclaré M. Zelensky sur Telegram, après la publication d'un décret en ce sens sur le site de la présidence.Si M. Zelensky n'a pas expliqué les raisons de cette décision, celle-ci intervient au lendemain de l'annonce du crash d'un avion F-16, précieux matériel militaire livré récemment par les Occidentaux et qui était réclamé sans relâche par Kiev depuis deux ans.Selon l'armée ukrainienne, ce crash --dans lequel le pilote Oleksiï Mes, formé aux Etats-Unis, a trouvé la mort-- a eu lieu lors d'une attaque massive de missiles et drones russes menée lundi.Peu d'informations ont été fournies sur cet épisode par les autorités ukrainiennes.Selon une députée ukrainienne, Mariana Bezougla, membre de la commission Défense du Parlement, le F-16 a été abattu par erreur par un système antiaérien Patriot "en raison d'une mauvaise coordination entre les unités".Dans un message sur Telegram, elle avait critiqué jeudi "la culture du mensonge" au sein du commandement militaire ukrainien et le fait "qu'aucun des généraux n'a été puni" et que "le général Olechtchchouk reste en poste".Vendredi, elle a ajouté qu'il s'agissait "d'au moins la troisième fois" qu'un avion ukrainien était abattu par erreur par les défenses antiaériennes ukrainiennes. "Les deux incidents précédents, qui n'impliquaient pas de F-16, ont été officiellement imputés aux Russes", a-t-elle accusé.Mykola Olechtchchouk avait, lui, promis sur Facebook, vendredi avant son limogeage, de "découvrir les causes de la catastrophe aérienne" avec le F-16, assurant "ne rien cacher".Il a accusé Mariana Bezougla de vouloir "discréditer les hauts responsables militaires" et les Etats-Unis, concepteurs des F-16 et des systèmes Patriot fournis à Kiev.L'Ukraine avait annoncé début août avoir reçu ses premiers F-16.