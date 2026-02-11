Un sac entier de nuggets pour un chien nommé... Nuggets

Au drive d’un McDonald’s, un client raconte avoir vécu une scène aussi improbable que touchante en laissant un avis sur la page Google du restaurant. Alors qu’il commande, un employé remarque son chien, un carlin prénommé Nugget. Alors que le serveur disparaît, à son retour, il offre… un sac entier de nuggets.

Selon le témoignage, le salarié aurait expliqué que c’était son dernier jour de travail et qu’il voulait faire plaisir autour de lui.

L’histoire s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, suscitant une vague d’amusement.

