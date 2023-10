États-Unis : au moins 22 morts dans plusieurs fusillades dans le Maine, le tireur en fuite

Au moins 22 personnes sont mortes dans plusieurs fusillades survenues dans l’État du Maine, dans le nord-est des États-Unis, le tireur étant toujours en fuite, selon plusieurs médias américains et autorités locales. 60 à 70 personnes ont également été blessées.

"Il y a un tireur dans la ville de Lewiston", a indiqué la police du Maine sur Facebook.

Le suspect est "toujours en fuite" selon la police du comté d'Androscoggin, qui a diffusé des photos montrant un homme blanc, vêtu d'un haut marron et d'un pantalon bleu foncé, armé d'un fusil semi-automatique.

Les fusillades se sont déroulées dans trois lieux différents, une salle de bowling, un restaurant et un centre logistique d'un supermarché Walmart, selon la chaîne CNN, qui a évoqué un bilan préliminaire d'au moins 16 morts et entre 50 et 60 blessés. Fox News et NBC parlent de 22 victimes.

Ce chiffre est désormais confirmé par les forces de l'ordre.

Via Lewiston, Maine Police Department re: active shooting mass casualty incident: "WE ARE ENCOURAGING ALL BUSINESSES TO LOCK DOWN. THE SUSPECT IS STILL AT LARGE." https://t.co/wuh6b07Ira

Les autorités locales, qui ont demandé aux habitants de rester chez eux, ont aussi publié une photo d'une voiture blanche, demandant aux citoyens de les contacter s'ils reconnaissaient le véhicule.

Les écoles publiques seront fermées jeudi, a indiqué un responsable du district scolaire sur X (anciennement Twitter).

"Je suis horrifié par les événements de Lewiston ce soir", a déclaré l'élu du Maine Jared Golden dans un communiqué.

My heart breaks for the people of Lewiston, Maine tonight — the latest community mourning lives lost to gun violence.



Weapons of war have no place on America’s streets. How many more gun deaths must we suffer before this country comes to its senses?