Val-de-Marne : 11 personnes en garde à vue notamment pour viols en réunion sur une mineure

Onze personnes, mineures au moment des faits, sont en garde à vue dans le Val-de-Marne mercredi pour viols en réunion, captation et diffusion d’images pornographiques d’une mineure, a indiqué le parquet de Créteil à l’AFP.

Selon les premiers éléments de l’enquête partagés par le ministère public, les faits remontent à la fin de l’année 2023 et au début de l’année 2024.

Les sources contactées par l’AFP n’ont pas confirmé les âges exacts des mis en cause ou de la victime, indiquant simplement qu’ils étaient tous mineurs au moment des faits, mais une source policière précise que l’enquête concerne des faits sur une mineure de moins de 15 ans.

Les interpellations ont eu lieu tôt mardi matin, à Créteil et à Bonneuil-sur-Marne, précise cette même source.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que la victime a été violée régulièrement, et que les auteurs ont filmé leurs actes avant de diffuser les vidéos.

La plainte a été déposée par la mère de la victime.

"La police et le parquet font leur travail, je les remercie du travail qu’ils font et de leur réactivité, nous travaillons en complémentarité", a indiqué auprès de l’AFP Denis Öztorun, maire PCF de Bonneuil-sur-Marne.

AFP