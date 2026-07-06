Venezuela : le bilan du double séisme monte à 3.535 morts

Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été revu à la hausse et s'élève désormais à 3.

535 morts, selon un communiqué lundi du gouvernement."Bilan officiel du 6 juillet : 3.535 morts, 16.740 blessés", selon le communiqué. Les autorités évitent de parler de disparus mais les Nations unies estiment que leur nombre pourrait atteindre 50.000, certaines projections avançant plutôt un chiffre proche de 10.000.Le précédent bilan, daté de dimanche, était de 3.342 morts.L'espoir de retrouver des survivants est infime et les équipes de secours internationales commencent à quitter le Venezuela.Plus de 17.000 personnes sont sans logement et 856 bâtiments sont sinistrés, selon le gouvernement. De nombreux sinistrés vivent dans les rues ou dans des parcs.Dans le district de Playa Grande, des dizaines de familles dorment dans des tentes ouvertes, sur des matelas posés à même le sol, entourées de valises récupérées dans des maisons endommagées."Nous n'avons ni électricité ni eau. Les escaliers sont abîmés. Personne n'est venu nous dire ce que nous allons faire", raconte Casey Suarez, 40 ans, agent de maintenance : "Nous sommes délaissés, abandonnés".De nombreuses familles de disparus continuent de chercher le corps de leur proches. Beaucoup ont fait part à l'AFP de leur colère quant à l'action des pouvoirs publics.De magnitude 7,2 et 7,5, les deux séismes se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché le nord du Venezuela.