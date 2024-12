Washington annonce une aide militaire supplémentaire de près d'un milliard de dollars pour l'Ukraine

Le ministère américain de la Défense a annoncé samedi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine estimée à 988 millions de dollars, au moment où l'administration Biden s'évertue à accélérer ses efforts envers Kiev avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche le 20 janvier.

La nouvelle aide comprend des drones, des missiles pour ses systèmes de lance-roquettes Himars et une aide accrue pour la maintenance cruciale d'équipements, a précisé le Pentagone dans un communiqué.

La victoire de Donald Trump à la présidentielle de novembre a jeté le doute sur l'avenir du soutien des Etats-Unis à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, alors qu'il ne reste que quelques semaines pour fournir des milliards de dollars d'aide déjà budgétisés avant l'investiture du républicain.

Le Secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a averti samedi que le fait de ne pas continuer à s'opposer aux actions russes pourrait avoir des conséquences désastreuses.

"Nous pouvons continuer à nous opposer au Kremlin. Ou nous pouvons laisser Poutine agir à sa guise et condamner nos enfants et nos petits-enfants à vivre dans un monde de chaos et de conflits", a déclaré M. Austin lors du Forum national de défense Reagan, en Californie.

"Le gouvernement actuel a fait son choix. Il en va de même pour une coalition bipartisane au Congrès. La prochaine administration devra faire son propre choix", a-t-il ajouté.

Il a également souligné l'importance des alliés et des partenaires des Etats-Unis, ce qui contraste avec la vision du monde "America first" de M. Trump.

"Voici la dure réalité militaire : nos alliés et nos partenaires sont d'énormes multiplicateurs de force", a déclaré le chef du Pentagone.

"En fin de compte, l'Amérique est plus faible lorsqu'elle est seule. Et l'Amérique est plus petite lorsqu'elle est isolée", a-t-il mis en garde.

L'aide annoncée samedi sera fournie via un mécanisme par lequel de l'équipement militaire est acheté à l'industrie de défense ou des partenaires plutôt que d'être tiré des stocks américains -- et ne devrait donc pas être disponible à court-terme pour que l'Ukraine l'utilise sur les champs de bataille.

L'annonce intervient après celle lundi d'une aide de 725 millions de dollars qui comprend une deuxième livraison de mines antipersonnel, ainsi que de l'armement antiaérien et antiblindés.

Donald Trump, qui a rencontré samedi à Paris le président ukrainien Volodymyr Zelensky aux côtés du président français Emmanuel Macron, s'est montré très critique au cours des derniers mois des milliards de dollars débloqués par les Etats-Unis pour l'Ukraine.

Le président élu a promis de régler la guerre entre Kiev et Moscou avant même de prêter serment en janvier, sans jamais expliquer comment.

Les alliés européens de l'Ukraine craignent un désengagement des Etats-Unis dans ce conflit voire des pressions américaines pour un accord au détriment de Kiev.



AFP