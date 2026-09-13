Yvelines : une femme enceinte et son fils de 2 ans meurent dans l'incendie d'une voiture sur l'A13

Une femme enceinte et un enfant, son fils de 2 ans, ont été tués dans l'incendie de leur véhicule samedi dans un tunnel de l'autoroute A13, au niveau de Mantes-la-Ville (Yvelines), et une troisième personne a été hospitalisée en urgence absolue, ont indiqué les pompiers des Yvelines à l'AFP, confirmant une information du Parisien. Selon les premiers éléments, la raison de l’incendie du véhicule, qui n’avait pas percuté d’autre voiture, n’était pas connue samedi soir. (Photo : AFP)

Selon cette source, la femme était enceinte de neuf mois et l'enfant, son fils, était âgé de deux ans. Les deux victimes étaient déjà décédées à l'arrivée des secours. Selon les premiers éléments partagés avec l'AFP, la raison de l'incendie du véhicule, qui n'avait pas percuté d'autre voiture, n'était pas connue samedi soir.

Contacté par l'AFP, le parquet de Versailles n'était pas joignable dans l'immédiat. Selon les pompiers, 15 véhicules et 74 pompiers ont été mobilisés.

AFP