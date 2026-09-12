Saint-Denis : une mobilisation pour dénoncer les ingérences du Parti communiste chinois et soutenir Chen Binggui

Une mobilisation d'information a eu lieu ce samedi 12 septembre 2026 devant La Poste de la rue Maréchal-Leclerc à Saint-Denis. Organisé par l'association Tuidang, le rassemblement avait pour but d' "informer de la gravité des infiltrations du Parti communiste chinois (PCC) à grande échelle en France et faire signer la pétition End CCP (Mettre fin au Parti communiste chinois)", explique Frédéric Giacalone, président de l'association Eveil de Chine. L'association a également proposé une pétition de soutien à Chen Binggui, qui est menacé d'expulsion vers la Chine. (Photos : Frédéric Giacalone)

Des panneaux, des banderoles, une dizaine de personnes, une musique d'ambiance et une cause défendue : faire signer des pétitions pour "informer sur les ingérences du Parti communiste chinois en France, y compris à La Réunion, par des moyens divers : politiques, partenariats, espionnage, etc., ou qui exerce des pressions par une voie menaçante, mais aussi de la pression douce comme l'influence, les partenariats, les financements", d'après Frédéric Giacalone, président de l'association Eveil de Chine.

Au 10 septembre 2026, le nombre de personnes ayant quitté le PCC dans le monde s'élève à 466.100.531.

L'activité était organisée par l’association Tuidang qui proposait la pétition Endccp.com ainsi que la pétition de soutien à Chen Binggui qui est menacé d'expulsion vers la Chine.

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"Ça s’est très bien passé, avec un fort soutien des Réunionnais. Et beaucoup de messages de soutien", rapporte le président. "À la Réunion : 43.533 signatures ont été recueillies du 12 octobre 2025 au 6 septembre 2026 pour demander de condamner le Parti communiste chinois", ajoute-t-il.

Le nombre de signataires d'END CCP dans le monde s'élève, lui, à 5.413.767.

- Falun Gong : des pratiquants alertent sur les persécutions en Chine -

Ce sont des pratiquants du Falun Gong et des demandeurs d'asile qui ont organisé cette manifestation et qui alertent sur la nature du Parti communiste chinois.

Depuis 1949, ce parti "se maintient au pouvoir par la terreur", affirme Frédéric Giacalone. "La population chinoise n'a pas d'autre choix que d'obéir. Le fait que les pratiquants du Falun Gong ne cèdent pas à la pression et gardent leur conviction, ils deviennent une cible", ajoute-t-il.

Pour lui, il y a une lacune dans les explications véhiculées sur les origines de la pratique du Falun Gong. " Quand on leur explique, les gens sont choqués, les larmes aux yeux. Ils témoignent de leur soutien, qu'ils vont en parler autour d'eux".

- Plus de 4.000 signatures recueillis en quatre jours -

Bilan des signatures ce samedi 12 septembre 2026 :

560 signatures l'après-midi seulement au format papier

+ 860 signatures depuis le mercredi 9 septembre = 1.420 signatures au format papier

Pour un total de 4.270 signatures en 4 jours.

"À l’heure actuelle, nous attendons une proposition de rendez-vous avec le préfet que nous avons sollicité pour une audience exceptionnelle en regard à cette situation d'urgence de monsieur Chen Binggui menacé d'expulsion vers la Chine avec ses deux enfants et plusieurs demandeurs d’asile persécutés en Chine par le Parti communiste chinois, pour leur pratique du Falun Gong qui ont également épuisé leurs recours", précise Frédéric Giacalone.

Pour les jours à venir, l'association continuera à sensibiliser les Réunionnais et à se mobiliser tous les mois avec des rassemblements prévus à Saint-Pierre ou encore à Saint-Paul.

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