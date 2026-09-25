Zelensky affirme que Trump a accepté de donner à Kiev les licences pour produire des Patriot

Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi que Donald Trump avait pris sa "décision finale" pour livrer à l'Ukraine les licences permettant de produire des missiles de défense antiaérienne Patriot que réclame Kiev face aux attaques de missiles balistiques russes.

Si ce projet se concrétise, il représenterait une avancée importante pour Kiev qui peine à se procurer suffisamment d'intercepteurs PAC-3 pour les systèmes Patriot, les seuls capables d'abattre ce genre de projectiles.

Il s'agit toutefois d'un projet de long terme, sans impact immédiat sur la situation en Ukraine, confrontée depuis l'été à une forte recrudescence d'attaques aériennes russes et qui craint un hiver très difficile.

"Le président Trump m'a confirmé que oui, il avait pris une décision finale: l'Ukraine recevra des licences pour la production de missiles Patriot", a déclaré M. Zelensky dans un message vocal adressé à des journalistes, après avoir rencontré son homologue américain à New York cette semaine.

Le président ukrainien avait estimé plus tôt cette semaine que le lancement de la production de Patriot en Ukraine pourrait prendre "un an à un an et demi".

Il avait déclaré en juillet que le pays aurait besoin d'au moins 300 missiles Patriot pour passer l'hiver, saison pendant laquelle la Russie cible le système énergétique, plongeant des millions d'Ukrainiens dans le noir et le froid.

Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale, l'Ukraine a modernisé son système de défense aérienne et développé toute une gamme de drones intercepteurs qui lui permettent de détruire la plupart de drones de combat russe.

En revanche, les missiles balistiques, encore plus destructeurs, sont aussi beaucoup plus difficiles à contrer et la Russie les utilise de plus en plus souvent, notamment pour attaquer les grandes villes ukrainiennes.

Les intercepteurs PAC-3 pour les systèmes Patriot sont les seuls, selon Kiev, capables de détruire ce type de missiles.

- "Des gens meurent en permanence" -

Ils sont très onéreux et difficiles à obtenir, et leur pénurie à l'échelle mondiale s'est encore aggravée depuis la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran cette année.

Donald Trump avait déclaré en juillet qu'il était d'accord pour livrer ces licences à l'Ukraine, avant de revenir sur ses propos en estimant que les Etats-Unis devaient être "très prudents" avant d'accorder une telle autorisation.

Depuis l'été, la Russie a par ailleurs commencé à utiliser massivement des drones à réaction contre l'Ukraine. La défense aérienne ukrainienne peine à les intercepter aussi efficacement que leur prédécesseurs classiques.

Kiev, la capitale, subit ainsi des attaques quasi incessantes de ce type d'appareils depuis août.

Vendredi matin, alors que les habitants se rendaient au travail, un drone a frappé un immeuble résidentiel dans un quartier central tuant un garçon de 14 ans, selon la mairie.

Volodymyr Zelensky a dénoncé sur les réseaux sociaux cette énième attaque, "absolument barbare et révoltante, dénuée de toute logique militaire".

Des journalistes de l'AFP sur place ont vu des habitants rassemblés devant un immeuble, où des appartements des neuvième et dixième étages avaient été noircis par l'incendie provoqué par l'attaque.

Mykyta Sysoyev fumait une cigarette devant son immeuble endommagé.

Cet informaticien de 23 ans a dit avoir été réveillé par une explosion, sans comprendre immédiatement que son propre immeuble avait été touché.

"J'en suis resté bouche bée", a-t-il dit à l'AFP. "C'est étrange : d'un côté, je m'y suis habitué, mais de l'autre, des gens meurent en permanence".

La veille déjà, des attaques de drones et missiles russes avaient fait deux morts à Kiev.

Les autorités régionales d'Odessa (sud), ont fait état vendredi d'une personne tuée dans une frappe sur un terminal postal.

L'Ukraine a renforcé elle aussi ces derniers mois ses attaques sur la Russie, visant essentiellement des sites militaires et énergétiques.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'armée ukrainienne a ainsi touché deux raffineries russes, une usine militaire et des radars de l'armée dans plusieurs régions russes, a affirmé Volodymyr Zelensky.

"Nous ripostons aux frappes brutales de la Russie contre les civils", a-t-il lancé.



AFP