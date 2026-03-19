Grand Raid 2026 : et les trailers tirés au sort sont...

Ce mercredi 18 mars 2026, avait lieu le tirage au sort du Grand Raid 2026 et de cinq courses : la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes, le Zembrocal trail et le Métis trail Réunion. Un tirage au sort effectué par l'association, sous l'égide d'un commissaire de justice. Allez voir si votre nom apparaît… et si vous pouvez d'ores et déjà vous préparer pour quatre jours de folies (du 15 au 18 octobre prochain) (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Si les plus chanceux ont été tirés au sort du premier coup, d'autres devront attendre sur une liste à part pour savoir si oui ou non, ils pourront affronter les kilomètres de sentiers et des mètres de dénivelés du Grand Raid.

Découvrez ici si vous êtes sélectionnés.

- Un nouveau tracé pour la Diagonale des Fous -

Après le passage du cyclone Garance, le Grand Raid a dû s'adapter dès octobre 2025. Des adaptations qui sont toujours à l'ordre du jour cette année. Découvrez le tracé de la Diagonales des Fous :





Le plus gros changement sera du côté de Cilaos, qui n'accueillera pas la Diagonale.

Retrouvez les tracés des différentes courses ci-dessous :

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