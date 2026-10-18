Grand Raid 2026 : elles et ils ont survécu, bravo à toutes les "folles" et à tous les "fous"

Le rideau est tombé sur l'édition 2026 du Grand Raid. En forme, fatigués, blessés, toutes les folles et tous les fous sont maintenant à la maison en plus ou moins grande forme. Certains sont arrivés premiers ou premières, d'autres sont allés au bout de leur course, d'autres ont dû malheureusement abandonner. Portés et porteurs des joëlettes sont arrivés à bon port. Toutes et tous sont allés au bout de leur pari : tenir le plus longtemps et le plus loin possible. Cette année encore Imaz Press leur rend hommage. À l'année prochaine (Photos Richard Bouhet et Emmanuel Grondin et Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Retrouvez ici nos directs de jeudi, de vendredi, de samedi et notre article de dimanche.

- Hugo Deck et Ruth Croft remportent l'épreuve reine, la Diagonale des Fous -

À 22h00, sur le front de mer de Saint-Pierre, 2.767 coureurs se sont élancés dans la plus mythique des courses du Grand Raid, la Diagonale des Fous.

Devant eux, 180 kilomètres et 10.200 mètres de dénivelé positif pour traverser l'île du sud au nord.

Sur la Diagonale des Fous, et après 180 km parcourus en 22 heures, 54 minutes et 19 secondes, Hugo Deck est monté sur la première marche du podium.

Une victoire d'autant plus remarquable que, quand on regarde son palmarès, Hugo Deck n'a jamais effectué d'ultra trail.

À son arrivée, ses premiers mots ont été : "j'ai l'impression que je n'ai plus de fatigue avec ce public qui est incroyable. La Réunion est formidable." Le "Grand Raid c'est une fête géante sur l'île et c'est incroyable".

Il l'a dit : "le Grand Raid est une course à mon image et ça donne envie de revenir".

Après une remontada de folie - 13ème à Hell-Bourg - c'est en deuxième de la Diagonale des Fous que termine Robin Juillaguet en 23 heures, 51 minutes et 54 secondes. Lui-même n'en revient pas. "Honnêtement je ne comprends pas cette journée, c'est incroyable. J'ai eu très peu de coups de moins bien, j'ai pris trop de plaisir."

Le Belge Jérôme Vanderschaeghe fut le troisième à franchir la ligne d'arrivée, après 24 heures, 10 minutes et 35 secondes de course. Une revanche sur l'année passée où il était arrivé 5ème de la course. "C'était inespéré. Je ne pensais pas à un podium mais j'ai fait une course intelligente", dit-il.

Judicaël Sautron a été le premier Réunionnais à franchir la ligne d'arrivée. Il termine à la quatrième place en 24 heures, 38 minutes et 40 secondes. Mais pour lui, vu l'ambiance, "c'est comme si j'étais arrivé premier". Il aurait voulu terminer sur le podium "mais devant il y avait un plateau costaud", dit-il.

Judicaël Sautron courait pour l'association Nos tout-petits de La Réunion. Une association qui accompagne les mamans qui ont perdu un bébé à la naissance.

Ruth Croft remporte Diagonale des Fous 2026 chez les dames. C'est peu après 1 heure du matin qu'elle a franchi la ligne d'arrivée. La Néo-Zélandaise a fait la tête en course tout du long et termine 11ème au classement général après 27 heures, 13 minutes et 23 secondes de course.

L'américaine Alyssa Clark termine 2ème sur un temps de 28 heures, 26 minutes et 53 secondes.

La Française Agathe Bes prend la troisième place du complète en finissant en 29 heures, 5 minutes et 19 secondes.

Marion Fortin faisait partie des élites pour La Réunion sur la Diagonale des Fous. Elle a réussi son objectif, arriver jusqu'au bout ce samedi 17 octobre à 6h07 en terminant la course en 32 heures, 7 minutes et 32 secondes. Elle termine 46ème au classement général.

Le Belge Sander Boom, dernier de la Diagonale des fous a franchi la ligne d'arrivée au stade de la Redoute (Saint-Denis) après 65 heures, 57 minutes et 32 secondes de course. Comme le veut la tradition, Hugo Deck, le grand vainqueur de la Diagonale (80 km parcourus en 22 heures, 54 minutes et 19 secondes) l'a accompagné dans les derniers mètres et a passé la ligne d'arrivée.

Il est arrivé sous les acclamations du public. Regardez.

Au total, ils sont 2.126 a avoir franchi la ligne d'arrivée. 640 ont dû abandonner.

Tous les résultats sont ici.

- Alexandre Dépêche et Camille Guy gagnent le Trail de Bourbon -

Alexandre Dépêche remporte le Trail de Bourbon en 13 heures, 49 minutes et 56 secondes ce samedi 17 octobre 2026.

Coureur pour La Réunion, il a survolé la course tout du long, ne laissant aucun adversaire le dépasser.

Il l'a suivi mais n'a jamais pu parvenir à dépasser le premier, l'autre Réunionnais élite du Trail de Bourbon, Simon Bulloz, décroche la deuxième place de la course. C'est en 14 heures, 14 minutes et 33 secondes qu'il a franchi la ligne d'arrivée au stade de La Redoute à Saint-Denis.

Arrivé en troisième position, Kévin Lago complète le podium de ce Trail de Bourbon.

Sur le Trail de Bourbon, Camille Guy devient la première féminine. Elle termine la course en 17 heures, 35 minutes. Elle est 26ème au scratch.

Marlène Cugnet arrive à la deuxième place en 17 heures, 35 minutes. Enfin, complète le podium, Victoria Devouge en 17 heures et 49 minutes.

Au total, ils sont 1.017 a avoir franchi la ligne d'arrivée. 214 ont dû abandonner.

Tous les résultats sont ici.

- Florian Bernabeu-Seguy et Claire Jacquin remportent la Mascareignes -

Sur la Mascareignes, Florian Bernabeu-Seguy est le grand vainqueur de la course. Après 8 heures, 13 minutes et 32 secondes de course, le sportif a franchi la ligne d'arrivée à La Redoute à Saint-Denis.

Accusant le coup après ces heures de course, il a tout donné. Au micro de Réunion La 1ère il a confié : "j'ai eu beaucoup de crampes". "Ça a été très intense, c'est parti vite, je me suis senti très bien."

Est arrivé seconde place, le malgache Nirina Haja. "Il est très très fort", dit-il, évoquant son concurrent. Le sportif a terminé la course en 8 heures, 17 minutes et 47 secondes de course.

Après 8 heures 36 et 40 minutes de course, le coureur péi Jean-Charles Breton, dossard 3781, a terminé la course en troisième position.

Du côté des féminine, après 10 heures de course, 11 minutes et 27 secondes, c'est à 11 heures 11 ce vendredi 16 octobre 2026, que Claire Jacquin, a franchi la ligne d'arrivée à La Redoute. Elle termine la course en première position.

À l'arrivée, elle confie : "je suis restée dans ma bulle. J'ai essayé de ne partir trop vite pour ne pas exploser". Mais difficile pour elle de réaliser qu'elle a gagné la course. "Je partais seulement avec l'idée de terminer sur le podium."

Arrive en deuxième position, Julia Velly après avoir terminé la course en 10 heures, 58 minutes et 27 secondes.

Troisième finisher, Chloé Le Guillou en 11 heures, 1 minute et 14 secondes.

Blandine L'Hirondel a terminé la course en 11 heures, 57 minutes et 30 secondes. La grande vainqueure de la Diagonale des Fous l'année passée est arrivée pleine d'émotions. "C'était une arrivée très importante pour moi et en mémoire de Lola" a-t-elle confié à l'arrivée à La Redoute.

Après plusieurs heures de course et de mètres de dénivelé avalés, 1.221 coureurs sont parvenus à franchir la ligne d'arrivée ce vendredi 16 octobre 2026.

Les coureurs avaient jusqu'à 22h15 pour atteindre le stade de La Redoute à Saint-Denis.

Malheureusement, 155 traileurs qui n'ont pas démérité, n'ont pas réussi à atteindre l'objectif final.

Tous les résultats sont ici.

- La team Zembro sous BBL termine première du relais Zembrocal -

C'est de Saint-Joseph que le départ a été donné ce jeudi 15 octobre à 17 heures. 208 équipes se sont élancées pour 160 kilomètres et 8 460 mètres de dénivelé positif, avec en ligne de mire le Stade de La Redoute, à Saint-Denis.

Quatre coureurs par équipe, un parcours découpé en tronçons, et une seule règle : tenir sa part pour transmettre le relais au suivant.

Ils ont dominé la course durant très très longtemps, les quatre coureurs de la team Zembro sous BBL, Thomas Van der Kaa, Thomas Wiplier, Thomas Lecointre et Étienne Boulbin, sont arrivés premier du relais Zembrocal. Ils terminent sur un temps de 21 heures, 03 minutes et 42 secondes.

Avec plus d'une heure d'écart sur la première équipe, les teams Nanyukiche et la fabrique à F terminent respectivement à la 2ème et 3ème place. La team Nanyukiche est arrivée en 22 heures, 17 minutes et 12 secondes. La teamn la fabrique à F a terminé la course en 22 heures, 23 minutes et 15 secondes.

Les féminines du Training Paillettes Club ont terminé premières du relais Zembrocal ce vendredi 16 octobre 2026. Elles sont arrivées en 23 heures, 17 minutes et 22 secondes. Elles sont 5ème au classement général.

Les 2èmes et 3èmes féminines ont également franchi la ligne d'arrivée à La Redoute ce vendredi 16 octobre 2026. Montent sur la deuxième marche du podium, l'équipe de la "reine" Marcelle Puy, l'équipe Les Papang' de la Prudence en 24 heures, 43 minutes et 38 secondes. Clôture ce podium, la team transju intersport en 25 heures et 21 minutes.

Les derniers survivants avaient jusqu'à samedi 17 octobre 2026, 10h45, pour arriver au stade de La Redoute. Au total, ils sont 188 a avoir franchi la ligne d'arrivée. 12 ont dû abandonner.

Tous les résultats sont ici.

- Tibère Debizet remporte le Métis Trail -

Amateur des sentiers de La Réunion, le coureur Français Tibère Debizet a remporté le Métis Trail en 5 heures, 17 minutes et 8 secondes. Il le dit "je venais surtout kiffer la course".

Arrivés deuxième et troisième, Loïck Lecoufflard et Julie Lelong complètent le podium de ce Métis Trail.

Julie Lelong termine troisième mais surtout première féminine de la course.

Tous les résultats sont ici.

- Les Joëlettes sur le Grand Raid -

Les Joëlettes - emmenées par Réunion Aventure Joëlettes et Canal de vie - ont pris le départ en premières à 21h30 jeudi soir. Un départ, comme toujours, rempli d'émotions. Regardez.

Au total, ils étaient des dizaines de "portés "enfants et adultes autrement capables et de coureurs-porteurs solidaires à travers les sentiers techniques de l'île.

Ici, le chrono compte moins que l'élan collectif. L'objectif, c'est de permettre à ces personnes porteuses de handicap de vivre un rêve, celui d'aller dans les sentiers de La Réunion.

- Hors délais, blessés... Elles et ils ont dû abandonner -

Il faisait partie des élites hommes de cette Diagonale des Fous, le local Mathieu Desserprit, dossard 282, a abandonné la course dès le début, au Domaine Vidot.

L’athlète Thibault Garrivier, figurant également parmis les élites de la Diagonale des Fous, a rendu son dossard à Hell-Bourg (Salazie). Dans la descente de Bélouve, il avait expliqué avoir pris le départ malade.

Depuis Mare à Boue, Fabrice Payet enchaîne les chutes sur les sentiers de la Diagonale des Fous. Il a pris la décision d’arrêter avant la Plaine des Merles. Cette année, il avait annoncé au micro d'Imaz Press vouloir "faire mieux" et pourquoi pas terminer sur le podium mais ces problèmes de santé ont eu raison de lui.

Sur la Diagonale, le Suisse Jean-Philippe Tschumi a abandonné. Après plus de 17h de course, le corps dit stop…

À la onzième place, le coureur élite Thibault Baronian abandonne avant le pointage à La Possession -

La favorite réunionnaise, Amélie Huchet, a abandonné la course à Hell-Bourg suite à des problèmes de santé. Autre participante élite péi, Émilie Maroteaux n'a pas poursuivi son parcours et a abandonné avant le pointage à Roche Plate.

Vincent Esmiol, longtemps en tête de la Diagonale des Fous, abandonne à la Grande Chaloupe.

Quelle déception pour Georges Zibel, doyen de la Diagonale des Fous à l'âge de 78 ans. Alors qu'il participait à sa 26ème course, le Réunionnais n'a pas réussi à arriver dans les temps au point de passage de Mare à Boue ce vendredi. Il a donc été contraint d'arrêter la course. Il n'a pas démérité. Nombreux sont ceux qui ne tenteraient même pas cette course "folle".

- Les cinq courses du Grand Raid 2025 en chiffres -

Cette année 7.226 coureurs ont pris le départ du Grand Raid.

2.871 coureurs se sont élancéssur la Diagonale des Fous ce jeudi soir, 15 octobre 2026, à 22 heures. Ils sont 1.294 locaux, 1.352 venus de l'Hexagone ou des autres Outre-mer et 225 internationaux. L'épreuve reine fait cette année, 180 kilomètres pour 10.200 mètres de dénivelé positif.

Sur le Trail de Bourbon, 1.317 personnes se sont inscrites, dont 770 réunionnais et 48 internationaux. Les coureurs ont du parcourir 106 kilomètres de sentier et affronter 6.200 mètres de dénivelé positif.

Sur la Mascareignes, 1.512 traileurs ont franchi le cap de l'inscription. La Mascareignes et ses 74 kilomètres de sentiers et 3.800m de dénivelé a donné du fil à retordre pour les coureurs.

La plus petite course, la Métis Trail, a regroupé 694 coureurs, dont 449 sportifs péi. La Métis Trail avec ses 51 kilomètres et 2.500 m de dénivelé a permis à un plus large public de s’engager sur les sentiers réunionnais.

Enfin, le relais Zembrocal qui se court en équipe, a accueilli 832 relayeurs dans les sentiers. Le Zembrocal trail est une course en relais de quatre personnes sur 160 kilomètres, 8.460.m de dénivelé.

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