La Nuit du Terroir, un nouveau marché de nuit organisé à La Possession

La Possession lance un nouveau rendez-vous : la Nuit du Terroir. Il s'agit d'un marché de nuit qui aura lieu le vendredi 9 octobre de 17H30 à 22h sur la place Festival. "Cette initiative répond à deux enjeux majeurs : lutter concrètement contre la vie chère en facilitant l’accès à des produits frais et locaux, tout en soutenant les producteurs et l’économie agricole du territoire", selon un post de la ville de La Possession. (Photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)