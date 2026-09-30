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La Possession : campagne de don du sang en octobre

  • Publié le 30 septembre 2026 à 19:46
  • Actualisé le 30 septembre 2026 à 19:49
don du sang

Une campagne de don du sang aura lieu à la mairie de La Possession les 5 et 20 octobre 2026. Retrouvez toutes les informations dans le post ci-dessous. (Photo : Richard Bouhet/ www.imazpress.com)

Don du sang

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