Mafate Café à Grande Place : une rencontre autour du bien manger, des produits péi et de la transmission

Ce mercredi 1er juillet 2026, Mafate Café était présent à Grande Place, au cœur du cirque de Mafate, dans le cadre du PAT de Mafate, le Projet Alimentaire Territorial, aux côtés de la Ville de La Possession, du Parc national de La Réunion, de l’État, des partenaires du projet et des habitants du territoire. Nous publions le communiqué ci-dessous

Cette rencontre a réuni plus de 50 Mafatais, venus de Grande Place, Ilet à Bourse et des environs, des gîteurs, des acteurs locaux, des curieux et des passionnés. Elle a permis un temps d’échange riche autour de l’alimentation, des produits péi, du bien manger, de l’autonomie alimentaire et de la transmission des savoir-faire culinaires.



À Mafate, les savoir-faire sont déjà profondément ancrés dans le quotidien. Ils vivent dans les jardins, les familles, les cuisines des gîtes, les marmites, et dans cette capacité propre au territoire à composer avec les saisons, les ressources disponibles et les contraintes d’un environnement exigeant. Cette intelligence du local, Mafate la porte depuis longtemps.



Dans ce cadre, Mafate Café a partagé son expérience à travers des ateliers culinaires créoles, construits autour de produits simples, locaux et porteurs de mémoire.



Depuis neuf ans, Mafate Café défend une conviction forte : la cuisine créole réunionnaise, faite maison, locale et saine, peut être à la fois populaire, moderne, attractive et porteuse d’avenir. Le riz chauffé, le manioc, les brèdes, la patate douce ou encore les tisanes péi ne sont pas seulement des souvenirs culinaires. Ils sont des repères, des racines et des ressources pour construire une alimentation plus durable, plus autonome et plus fidèle à l’identité réunionnaise.



Cette journée à Grande Place confirme l’importance de replacer les territoires, les habitants et les savoir-faire au cœur des réflexions sur l’alimentation. Elle rappelle également que la transition alimentaire ne peut se construire sans écoute, sans respect des pratiques locales et sans valorisation de celles et ceux qui font vivre ces traditions au quotidien.



Mafate Café remercie la Ville de La Possession, le Parc national de La Réunion, l’État, les partenaires du PAT de Mafate, ainsi que les habitants de Mafate pour leur accueil, leur confiance et la richesse des échanges.