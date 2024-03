Le Bisik se prépare à célébrer la journée internationale des droits des femmes

Le mercredi 6 et le vendredi 8 mars 2024, le Bisik fête la journée des droits des femmes avec des ateliers et des concerts. Pour l'occasion, les artistes Karolyn, Gérard Brancard, Kiki Mariapin et le groupe Sabouk se produiront sur scène (Photo : Le Bisik)

Pour commencer la célébration de la journée des droits des femmes, le Bisik commence son animation dès le mercredi 6 mars 2024 avec des ateliers organisés par Karolyn.

Un premier atelier d'écriture et de lâcher prise sera organisé de 9h00 à 12h00, au programme :

- Lâcher prise, lever tes freins

- Écouter & partager dans un "ronkozé"

- Être accompagné.e

- Oser interpréter accapella

À midi un repas partage aura lieu suivi d'une deuxième partie de l'animation

Un deuxième atelier sera animé par Karolyn intitulé voix & confiance se déroulera de 13h30 à 17h00 :

- Améliorer son élocution

- Se connecter cors, ancrage, sécurité

- Renforcer sa confiance en sa voix

- Interpréter ton œuvre en public au micro

- S'ancrer : Initiation Roulèr Maloya

Le tarif pour la journée entière est à 50 euros et celui pour un atelier isolé s'élève à 30 euros.

Pour tous ceux qui auront participés aux ateliers, un tarif réduit leur sera appliqué pour le concert qui sera à 8 euros au lieu de 10 euros (prix sur internet) et 12 euros (sur place).

Pour la soirée du vendredi 8 mars 2024, un concert est prévu à partir de 19h00 avec une brochette d'artistes :

En première partie, Karolyn ouvrira le bal avec son tout premier projet "Kréol Shaman". Entre poésie, fonnkér et pop folk electro, l'artiste accompagnée de sa guitare et de ses machines fera résonner un melting pop rock, loya folk et poétique en anglais, français et créole dans la salle. Elle fera découvrir son univers inspiré de culture réunionnaise le tout associé à ses influences multiples.

Changement de rythme pour la deuxième partie du concert avec le groupe Sabouk composé des artistes Gérard Brancard et Kiki Mariapin qui présenteront leur dernier album "Vizion Gramoun". Ils entraineront le public dans leur monde à part entre jazz et maloya, world et musique métisse.

