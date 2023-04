Saint-Benoît : une soirée dub métissée et étoilée avec Joanr, Rézo et Sly Sugar

Le vendredi 07 avril 2023, le Bisik, lieu culturel de Saint-Benoît, a reçu deux groupes emblématiques de la scène dub réunionnaise. Rézo, créateurs d’une dub rock puissante aux sonorités indiennes, arabisantes ou créoles et Sly Sugar, l’un des groupes dub les plus inventifs de La Réunion qui n'hésite pas à arpenter, en live, les sentiers électroniques d'autres styles musicaux (reggae, jazz, rock, drum and bass…). Nous relayons leur communiqué ci-dessous. (Photos : Bisik - Iris Mardemoutou)

Les portes du Bisik se sont ouvertes à 19h avec Joan’r Run et sa force tranquille, qui vous accueillait aux platines koté jardin. Une fois de plus notre DJ résident s’est dépassé pour nous proposer un djset où se côtoyaient des artistes du monde entier, en douceur d’abord, des sons chill out et hip hop, puis plus intense avec des sons réunionnais et afro.

Il a exceptionnellement mixé jusqu’à 20h15, avant de laisser place à Rézo trsè attendu.

Sous les étoiles exactement, koté jardin et koté kour, beaucoup d’entre vous profitent de la convivialité et de la fraicheur des lieux, mais aussi de la vidéoprojetion du concert, pendant que Rézo lançait ses premières notes épicées.

Sur scène, unis par une énergie débordante, Laurent « Zorteil » aux machines et Vivien Robillard à la batterie, proposaient un dub puissant aux influences réunionnaise, berbère et indienne. Zorteil sample en live des sons atmosphériques et harmonise le tout de sa voix profonde et de son clavier. Il entre en transe et nous y entraîne sans ménagement…

Puis, avec douceur, au son du kayamb, nous enracine et nous envoûte. Le public hypnotisé se laisse entraîner par le mélange savant qui nous secoue de la tête aux pieds. Ils nous entraîne ainsi que cœur de leur premier album “Organic”, le premier 33 tours pressé à la Réunion.



Invitation à la transe, Zorteil tremble et danse de tout son être avec ses machines. Pantin désarticulé, pantomine énigmatique au regard acéré, il nous transmet de puissantes émotions. « Happy », comme l’un des titres qu’ils nous proposent, le duo nous confie sa joie d’être parmi nous de se produire dans l’Est devant un public avide de découvertes et venu en nombre profiter de cette soirée exceptionnelle.



L’alliage de la batterie et des samples, le mariage réussi entre maloya, gnawa et musique indienne aux touches de dupstep justement dosées donnent un dub alchimique. Un moment intimiste et chaleureux que vous avez salué gaiement, et que vous souhaitiez prolonger encore, pour plus grand bonheur des fans de Zorteil qui s’étaient déplacés.

- « Une transe musicale explosive ! » -

Le temps d’un changement de plateau rondement mené, et la soirée se poursuit en compagnie de Sly Sugar bien décider à enflammer le Bisik. Chris Haga au chant et aux percussions, Sylvain Balme aux claviers et au chant et deux nouveaux venus, Jordan Fontaine à la batterie et Martial Combeau à la basse nous entraîne dans les sillons sinueux de leur premier album “L’opium du peuple” tant attendu est sorti en 2022.



Si le reggae dub reste le fil conducteur, la formation n'hésite pas à arpenter les sentiers d'autres styles musicaux comme le maloya, le rock ou le drum and bass. La première chanson qu’ils ont écrite « How many », parle des migrants et « Xkiz a mwin » , « Save yourself » transmettent des messages conscients, remplis d’espoir. Chris Hagà nous offre un show mouvementé, il se déhanche et se déchaine, réveille nout’ corps au Kayamb.



Un dub aux accents reggae bien trempés, pure merveille aux vagues sonores colorées qui invite à la frénésie et à l’action individuelle et collective. Sly Sugar c’est une inventivité musicale rare et une réflexion sociale à travers des textes engagés qui n’empêche pas la fête ! L’ambians lé la, samb Sly Sugar lé doux !

Nappages mélodiques, grands coups de basses rondes et profondes, le tout arrosé d'un chant suave mélangeant français, créole, portugais et anglais, on en redemande forcément ! Du son électronique certes mais Sly Sugar ne séquence pas à tout va, tout est joué en live et le public nombreux à se laisser gagner par la transe l’a bien compris !



Une rencontre inoubliable pour le public du Bisik qui s’était déplacé en nombre, une fois de plus, pour partager ce moment de grâce électronique que nous ne sommes pas prêts d’oublier ! Une soirée électrisante et atmosphérique qui a littéralement hypnotisé le public

Pour cette soirée électrique il était possible de se restaurer sur place grâce au Zantak, qui vous propose tous les vendredis ses délicieux burgers à partir de 19h. Le Bisik vous proposait de savoureux tapas, des samoussas et des nems dont vous avez souligné la qualité.

Une soirée joyeuse où vos sourires étaient nombreux et marquée par la joie d’être ensemble et de partager tellement de belles émotions.



Clément ancien service civique chez nous fêtait avec toute sa bande d’amis son anniversaire sous le kiosque à l’occasion de cette joyeuse soirée.

Merci à toutes les personnes qui sont venues partager cette soirée avec nous, à nos équipes, nos jeunes en mission de service civique, nos bénévoles, notre nouveau vidéaste bénévole, nos amis, mersi zot toute ! Vien azot vendredi prochain pour un hors-série electropicales avec InSula, qui nous présentera les titres de son nouvel album “TRMBA”, et Aleksand Saya et son “Mové zerb”, à ne surtout pas couper, dernière création M’BAS de l’artiste.

Deux fiers représentants de la scène électro réunionnaise aux accents de maloya à découvrir ou redécouvrir.

Régie : Alexandre Duchemann

Son : Vincent Gerbith

Lumières : Sylvain Lallemand

Photos : Iris Mardemoutou