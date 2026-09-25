ÉcoQuartier au Port : avis favorable pour la labellisation de la ZAC Mail de L’Océan

"Plus qu’une étape et la ZAC Mail de l’Océan deviendra officiellement ÉcoQuartier- labellisé livré" indique la mairie du Port dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Mairie du Port)
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SAINT-ANDRÉ Joé Bédier assure attendre la décision du tribunal administratif "avec respect et sérénité"
"Plus qu’une étape et la ZAC Mail de l’Océan deviendra officiellement ÉcoQuartier- labellisé livré" indique la mairie du Port dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Mairie du Port)