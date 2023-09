Les 10km nocturne de la ville du Port ont eu lieu ce samedi 2 septembre 2023. Cette course sur route a rassemblé 500 coureurs dans les rues de la cité. Ont franchi en premier la ligne d’arrivée Attoumane Abdoul-Had en 32 minutes et 24 secondes chez les hommes et Anne Cécile Delchini 37 minutes et 44 secondes pour les femmes. Dans la catégorie handisport, Alexandre Estelle s’impose en un peu plus de 49 minutes (Photo: ville du Port)