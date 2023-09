Le Port : 14 affaires adoptées lors du Conseil municipal

Le Conseil municipal de la ville du Port s’est réuni le mardi 5 septembre 2023 sous la présidence du maire, Olivier Hoarau. Les 14 dossiers à l’ordre du jour ont été adoptés à l’unanimité. Ci-dessous nous publions les principales délibérations (Photo: ville du Port)

- Accord de partenariat avec le projet Port Center -

Les élus ont approuvé les termes de l’accord de partenariat en vue de la création du Port Center. Pour rappel, en 2018, à l’occasion d’un séminaire Océan Indien organisé par l’Association Internationale Villes et Ports (AIVP), le Grand Port Maritime de La Réunion (GPMDLR), la Ville du Port et la Communauté d’agglomération Territoire de l’Ouest ont ratifié la "charte des missions d’un Port Center".

Pour accompagner avec efficacité la rencontre entre le port et les citoyens, chaque Port Center développe un programme d’activités qui lui est propre. Ainsi plusieurs missions ont été identifiées telles que la promotion des métiers portuaires ou encore l’animation du port.

Le futur Port Center de La Réunion sera implanté dans la maison patrimoniale couramment appelée "Logement des employés" qui sera restaurée dans le cadre du programme de réhabilitation des Grandes Maisons piloté par le GPMDLR dans la perspective d’une création du Port Center en 2024.

"On a tous un proche docker ou on connaît quelqu’un qui a travaillé dans le port. La Ville s’est construite autour du port et de ses activités. Ne pas y aller, c’est fouler du pied toute l’histoire identitaire de cette ville", a déclaré Olivier Hoarau.

Saluant la démarche partenariale "pour le poumon mais aussi le cœur économique de La Réunion", le maire a annoncé la venue d’une mission de l’AIVP la semaine prochaine en vue de la création du Port Center.

- Cession de parcelles- RHI Quartier de l’Épuisement -



En présence des familles, les élus ont approuvé la cession de terrains situés dans le périmètre de l’ancienne opération de Résorption de l’Habitat Insalubre dénommée "RHI Epuisement". Le couple Macarty a notamment remercié le Maire et le Conseil municipal pour cette décision. Le maire a félicité les nouveaux propriétaires et a affirmé que : "c’est la fin d’une longue étapeet le début d’une nouvelle aventure. Vous êtes un exemple pour les familles portoises qui veulent revenir habiter au Port, qui veulent une kaz à terre. Notre rôle, c’est de vous accompagner dans la réalisation de vos projets".

- Plan de déplacement communal -

Le Conseil Municipal a pris acte du Plan de Déplacement Communal pour accompagner les déplacements actuels et futurs dans et vers le centre-ville. Une programmation d’actions concrètes a ainsi été définie sur les dix prochaines années pour un budget d’environ 40 millions d’euros, portée par les différentes collectivités et partenaires compétents. Ces actions visent à améliorer l’accessibilité du centre-ville et à répondre aux enjeux du développement durable portant notamment sur les opérations "Les Portes de l’Océan", le "Mail de l’Océan", ou encore le Campus Paul Vergès.

En outre, Olivier Hoarau a demandé aux services de la mairie de "réfléchir à une réglementation pour un usage partagé de l’espace public pour les trottinettes". Des ateliers seront prévus d’ici fin 2023, afin de faire connaître au grand public les actions envisagées sur le territoire communal en matière de déplacement et de mobilités.

- Modalités d’attribution de "l’aide du parcours vers l’emploi" aux agents en situation de handicap -

Les élus du Conseil Municipal ont acté l’attribution de "l’aide du parcours vers l’emploi" aux agents en situation de handicap. Pour rappel la Collectivité a conclu avec le Fonds d’Insertion pour les Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) une convention triennale sur la période 2022-2024.

Ces aides sont mobilisables pour toutes les catégories d’agents de la collectivité, quel que soit la nature du contrat de travail, dès lors qu’ils sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE), notamment les personnes ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Le montant de l’aide s’élève à 750 euros maximum.