Décès d’Albert Mourvaye : le Port rend hommage à un grand éducateur et bâtisseur du sport réunionnais

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès, à l’âge de 95 ans, de Monsieur Albert Mourvaye. Professeur de mathématiques et principal du collège Edmond Albius, premier collège historique du Port, il a également été à l’origine de la création du collège de l’Oasis. Tout au long de sa carrière, il a contribué à former et à accompagner des générations de jeunes Portois, convaincu que l’éducation est un puissant levier d’émancipation (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Son engagement a également marqué durablement l’histoire sportive du Port et de La Réunion. En 1971, sous l’impulsion de Paul Vergès, nouvellement élu Maire, il rejoint le groupe conduit par Raymond Lauret, adjoint aux sports chargé de réfléchir à la création d’un Office municipal des sports.

Le 14 août 1971, le premier OMS de La Réunion voit le jour, avec Albert Mourvaye pour premier président.

Sa conception du sport dépasse alors la seule pratique sportive : il s’agit de créer du lien, de favoriser la solidarité et de donner à chacun, notamment aux jeunes, la possibilité de prendre sa place dans la société.

Cette ambition se prolonge avec l’Union sportive portoise de gymnastique (USPG), créée en 1980, à laquelle Albert et Marie Mourvaye ont contribué à donner naissance aux côtés d’autres acteurs engagés. Le club a ouvert de nouvelles perspectives à la jeunesse portoise et favorisé l’émergence de nombreux talents et champions.

Albert Mourvaye laisse ainsi l’héritage d’un éducateur et d’un bâtisseur dont l’action s’inscrit pleinement dans la tradition portoise d’engagement collectif, au service de l’émancipation et des générations futures.

Au nom de la Ville du Port, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses anciens collègues et à l’ensemble de la communauté sportive réunionnaise.

Olivier Hoarau

Maire du Port



