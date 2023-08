Des agendas aux couleurs du patrimoine du Port pour les élèves portois

Après une première distribution par la maire Olivier Hoarau, tous les élèves de CM1 et CM2 ont reçu en fin de semaine dernière, les agendas scolaires offerts par la ville du Port. Désormais une tradition de la rentrée scolaire, ce sont près de 1200 agendas qui ont été distribués dans toutes les écoles portoises. Pour la rentrée 2023/2024, l’agenda scolaire met en lumière les bâtiments emblématiques de la ville dans une série de photos avant/maintenant. "La ville du Port a à cœur de sauvegarder et de valoriser son patrimoine matériel et immatériel pour le transmettre aux générations futures" explique le maire, Olivier Hoarau ( Photo: ville du Port)