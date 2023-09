Karavan sak i aid : une première halte au Port

Les portois ont pu découvrir mercredi 30 août 2023 les services de la Karavan Sak i aid. Mise en place par le groupement d'intérêt public des services à la ersonne (GIP SAP), elle sillonne l'île à la rencontre des proches aidants et offre écoute, information et orientation. Prochain arrêt de la Karavan Sak i aid : vendredi 29 septembre ; marché forain de l’Oasis. Ci-dessous le communiqué (Photo: Le Port)

Les aidants familiaux peuvent ainsi prendre connaissance des dispositifs et des solutions adaptées à leur situation.

Ils peuvent bénéficier d'un accompagnement qui leur permettra d'assurer une prise en charge bienveillante de leur proche tout en prenant soin de leur santé, et ainsi assurer leur rôle d'aidant le plus sereinement possible.

Présence à cette occasion de Karine Mounien, adjointe au maire déléguée à la Solidarité portoise auprès de l’équipe de la Karavan.