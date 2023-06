La ville du Port et le Centre national des arts plastiques officialisent leur partenariat

Ce 31 mai 2023, le Maire de la Ville du Port, Olivier Hoarau, et la Directrice du Centre national des arts plastiques (Cnap), Béatrice Salmon, ont officialisé leur partenariat dans le cadre du dispositif "Commande d’oeuvres temporaires et réactivables pour l’espace public". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ville du Port)

Le programme du Centre national des arts plastiques (Cnap), à l’initiative du ministère de la Culture, a lancé en 2019 un appel à candidature pour la conception de 15 oeuvres temporaires et réactivables pour l'espace public.



Produites selon les consignes transmises par l’artiste, chacune de ces oeuvres s’installe de façon temporaire (deux ans en moyenne) dans l’espace public et pourra par la suite être réactivée dans un lieu différent.

Inédite par sa forme et son ampleur, cette commande a pour ambition, en partenariat avec les collectivités territoriales, de contribuer d’une manière innovante à l’attractivité d’un territoire tout en s’attachant à une répartition étendue des projets de commande publique à l’échelle nationale.

Ce programme de commandes offre notamment aux artistes l’opportunité de renouveler leur démarche et d’explorer de nouveaux formats. La production et la présentation des oeuvres a débuté en 2022, se poursuivant en 2023.

Parmi elles, figure l’oeuvre de l’artiste Chourouk Hriech, intitulée « Plateau du Ciel », fruit du partenariat entre le Cnap et la Ville du Port, inaugurée ce jour et installée au Parc Boisé pour une durée de 5 ans.

- L’oeuvre « Plateau du ciel » de Chourouk Hriech -

Passant du dessin à une réalisation tridimensionnelle, Chourouk Hriech propose avec « Plateau du ciel » un ensemble de quinze silhouettes en aluminium montées sur tiges et destinées à prendre place sur ce qui s’apparente à une scène, un plateau de jeu.

Minutieusement découpées et ajourées sur toute leur surface, les silhouettes évoquent par leur planéité les marionnettes d’un théâtre d’ombres. Telle une vanité, l’oeuvre interroge la relation que nous entretenons avec le vivant.

- Le Cnap soutient l’art contemporain depuis 1791 -

Le Centre national des arts plastiques est l’un des principaux opérateurs du ministère de la Culture dans le domaine des arts visuels. Acteur culturel incontournable, il soutient et encourage la scène artistique dans toute sa diversité et accompagne les artistes ainsi que les professionnels (galeries, éditeurs, critique d’art, etc.) à travers plusieurs dispositifs de soutien. Il contribue également à la valorisation des projets soutenus par la mise en oeuvre d’actions de diffusion et constitue un centre de ressources pour l’ensemble des professionnels de l’art contemporain.

Le Cnap intervient directement dans l’économie artistique en tant que collectionneur public. Il acquiert pour le compte de l’État des oeuvres qui enrichissent le Fonds national d’art contemporain (Fnac), dont il assure la conservation et la diffusion par des prêts et des dépôts en France et à l’étranger, des expositions et des éditions. Avec près de cent sept mille oeuvres acquises depuis plus de deux siècles auprès d’artistes vivants, cette collection constitue un ensemble unique représentatif de la variété des courants artistiques.

Depuis son origine, à la fin du XVIII e siècle, cette collection s’enrichit grâce aux achats réalisés auprès des artistes et des galeries, mais aussi à travers la commande publique, qui demeure un des axes essentiels du soutien de l’État à la création.

La politique culturelle de la Ville

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la politique de développement culturel menée par la Ville du Port, dans l’objectif d'oeuvrer à l’épanouissement du plus grand nombre, de contribuer à la cohésion sociale et d’agir solidairement. En moins de 40 ans, la Municipalité a accompagné le développement d’une remarquable richesse artistique et a opéré un aménagement significatif du territoire.

La Ville a multiplié les portes d’accès à la culture au travers de lieux et d’institutions relevant, notamment du spectacle vivant, du patrimoine, de l’art contemporain et de la lecture publique. Il s’agit de favoriser tant la création, la diffusion et la formation professionnelle que les pratiques artistiques et culturelles dans leur plus grande diversité.

- Le programme « SUITE » -

Dans cette optique de démocratisation de la culture, la Ville, à travers La Friche, intègre également le programme « SUITE » du Cnap, dont la vocation est de favoriser des projets qui concourent à pérenniser ou à élargir l’accès à la mobilité culturelle, soutenir et promouvoir les arts visuels. Le programme « SUITE » souhaite ainsi donner une visibilité publique à une sélection de projets ayant bénéficié d’un soutien à un projet artistique ou à la photographie documentaire du Cnap en l’accompagnant dans le cadre d’une exposition.

Soutenue par le Cnap en projet artistique en 2022, l’artiste Caroline Réveillaud bénéficie ainsi du programme SUITE 2023 et exposera « Biomimético-Imago » au Centre culturel La Friche de la Ville du Port du 2 juin au 28 juillet 2023.