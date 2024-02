La ville du Port se mobilise pour la prévention du cancer du sein

La ville du Port s'engage dans la sensibilisation et la prévention de tous les types de cancer au travers de l'exposition IDS, qui se tiendra du mardi 20 au 29 février à la médiathèque Benoite Boulard. Cette exposition met en lumière la prise en charge du cancer du sein à La Réunion à travers des images évocatrices. Chaque année, plus de 300 personnes, femmes et hommes, apprennent qu'ils sont atteints de cette maladie sur l'île. L'exposition IDS offre un récit poignant de leur lutte à travers les différentes étapes du traitement médical, offrant ainsi un nouvel éclairage sur cette pathologie. Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo rb/www.imazpress.com)

Cette exposition a été réalisée grâce aux dons collectés lors de Odysséa Réunion avec la photographe Anne-Laure Mira et la graphiste Marjorie Fouquereau.