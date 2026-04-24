Le Port : 2ème édition du village lecture Péi

La 2ème édition du village lecture Péi a été organisée au lycée Jean Hinglo et étendue cette année aux collèges du Port. Cette action soutenue par la Cité éducative contribue au renforcement de la maîtrise des savoirs fondamentaux. À travers une programmation riche et variée (rencontres d’auteurs, temps de médiation, contes et médiathèque éphémère), le Village porte l’ambition de faire de la lecture un véritable levier d’émancipation et d’égalité des chances. Nous publions le post de la ville (Photo ville du Port)