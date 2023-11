Le Port accueille le commissaire européen aux océans et à la pêche

Virginijus Sinkevicius, commissaire européen à l’environnement, aux océans et à la pêche a été accueilli ce lundi 13 novembre 2023 au Port par le maire Olivier Hoarau, en présence du sous-préfet de Saint-Paul, Philippe Malizard. "Cette visite a démarré avec la découverte de l’usine Réunipêche et de l’unité Réunion pélagique traiteur puis direction l’École d’apprentissage maritime de La Réunion qui a formé depuis 1967, près de 700 marins et dispose de matériel de pointe pour les formations initiale et continue" écrit la mairie du Port dans le communqué ci-dessous (Photo mairie du Port)