Le Port : aménagement des berges de la Rivière des Galets

Ce lundi 10 juillet 2023 une réunion s’est tenue en présence d’élus et des habitants du quartier Rivière des Galets du Port. Au cœur des discussions, l’aménagement des Berges de la Rivière des Galets, un projet qui vise à valoriser les espaces verts et naturels du territoire portois. Cinq hectares des Berges seront ornés de végétation, une piste cyclable et piétonne ou encore du mobilier sportif. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: ville du Port)

Le maire, Olivier Hoarau a expliqué aux habitants le projet d’aménagement de la Rivière des Galets lors d’une réunion d’information ce lundi 10 juillet en présence des élus de la Ville.

L’aménagement des berges de la Rivière des Galets s’inscrit dans la continuité du projet Fil Vert qui vise à valoriser les espaces verts et naturels du territoire portois, ainsi qu’à établir une connexion entre ces espaces.

Il s’agit de réaliser un premier aménagement sur une surface de cinq hectares, comprenant :

- La création de pistes mixtes (piétons et vélos) ;

- La végétalisation du site avec la création de micro forêts sur plus de 6 000 m2 pour un meilleur confort thermique ;

- La mise en place d’une signalétique pour raconter les berges (dimensions historique, botanique et paysagère) ;

- La pose de mobiliers sportifs et récréatifs tout au long du parcours (dix agrès, piste de trail confortée).