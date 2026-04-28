Le Port : la Dock Session revient au Kabardock

Ce jeudi 30 avril 2026, la Dock Session revient au Kabardock au Port. L'événement met en lumière trois artistes ou groupes répétant dans nos studios en leur proposant de se produire en concert dans des conditions professionnelles" note la salle de spectacles dans le communiqué que nous publions ci-dessous. L'entrée est gratuite (Photo www.imazpress.com)

Des studios de répétition à la scène du Kabardock, il n’y a qu’un pas ! Cette saison encore, la Dock Session met en lumière trois artistes ou groupes répétant dans nos studios en leur proposant de se produire en concert dans des conditions professionnelles.

Les studios de répétition du Kabardock et les artistes les occupant font partie intégrante de la vie de la salle. C’est donc naturellement, dans un esprit de partage et d’accompagnement, qu’est née cette scène découverte. Chaque saison, nous lançons un appel à candidature aux adhérents des studios afin de sélectionner 3 groupes/artistes. Et les 3 groupes sélectionnés pour cette première Dock Session de l’année sont…

• Onraka

Maloya

Entre racines profondes et horizons ouverts, Onraka fait vibrer le maloya dans une version résolument contemporaine, nourrie d’influences africaines, cubaines et malgaches. Une fusion organique et habitée, portée par une nouvelle génération qui réinvente avec audace ce patrimoine vivant

• Viix and Grizz Faya

Musique urbaine, Dancehall, Afro

Nouvelle connexion brûlante de la scène urbaine, le duo fusionne dancehall, afro et shatta avec une aisance redoutable. Portés par des influences majeures, ils imposent un son taillé pour marquer les esprits et enflammer les foules

• Drop Dread Monkeys

Rock

Un rock brut et sans compromis, porté par l’héritage des plus grands noms de la scène alternative. Entre riffs incisifs et énergie survoltée, ils débarquent pour secouer les scènes et marquer les esprits.

Entrée libre à partir de 20h le jeudi 30 avril.

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