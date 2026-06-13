Le Port : le centre d’incendie et de secours porte désormais le nom d’Ignace Orrico, premier chef des sapeurs-pompiers de la ville

À l’occasion de la Journée nationale des sapeurs-pompiers qui a lieu ce samedi 13 juin 2026, le Service départemental d’incendie et de secours de La Réunion, SDIS, organise une journée de rassemblement, de reconnaissance et de partage dédiée à celles et ceux qui œuvrent quotidiennement pour la protection de la population et du territoire. À l'occasion, le centre d’incendie et de secours du Port reçoit officiellement le nom d’Ignace Orrico, premier chef de corps des sapeurs-pompiers de la commune. "Le centre du Port est aujourd’hui le seul centre de secours de l’île armé en garde postée de 24 heures par 12 sapeurs-pompiers, de jour comme de nuit" indique le SDIS. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Que le centre de secours porte le nom dIgnace Orrico, c'est avant un hommage. Cette dénomination vient inscrire durablement un nom, un visage et un parcours dans l’histoire opérationnelle des sapeurs-pompiers réunionnais.

À travers le dévoilement d’une plaque commémorative, ce moment rappelle que derrière chaque centre de secours existe, avant tout, une aventure humaine.

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- Ignace Orrico : premier chef du corps des sapeurs-pompiers du Port -

Né le 8 janvier 1925 à Saint-Benoît, le sergent Ignace ORRICO appartient à cette génération de Réunionnais ayant construit, souvent dans l’ombre, les fondations des services publics de proximité.

En 1956, la municipalité du Port lui confie le poste de chef de corps des sapeurs-pompiers de la commune. À cette époque, le corps ne compte que quatre hommes. Les moyens sont rudimentaires, les interventions difficiles, mais l’ambition est déjà là : protéger une ville en pleine expansion.

Chauffeur municipal, ambulancier, garde champêtre, chef du garage communal ou encore projectionniste de cinéma, Ignace ORRICO exerce plusieurs métiers au service de la collectivité. Il incarne une époque où l’engagement public dépassait largement une simple

fonction.

Les souvenirs transmis par sa famille décrivent un homme calme et discret, profondément attaché aux siens, bricoleur, attentif aux animaux, appréciant les choses simples et doté d’un humour singulier.

Décédé le 10 septembre 1995 à Saint-Denis, Ignace Orrico laisse le souvenir d’un homme profondément engagé au service des autres.

À travers cette dénomination, le SDIS de La Réunion rend hommage à un pionnier des secours réunionnais, mais aussi à une certaine idée de l’engagement : humble, proche de la population et profondément humaine.

- Le centre d’incendie et de secours du Port occupe une place stratégique dans le dispositif opérationnel du SDIS -

Implanté au cœur d’une commune concentrant des enjeux urbains, industriels, portuaires et logistiques majeurs, il assure quotidiennement la protection des populations, des infrastructures et des activités économiques du territoire.

Le centre du Port est aujourd’hui le seul centre de secours de l’île armé en garde postée de 24 heures par 12 sapeurs-pompiers, de jour comme de nuit. Cette organisation opérationnelle spécifique répond aux risques particuliers de la commune ainsi qu’à l’engagement de moyens opérationnels spécialisés nécessitant des personnels spécifiquement formés.

Placés sous le commandement du Capitaine Jean-Baptiste MIR, chef du centre d’incendie et de secours, assisté du Lieutenant Olivier Courteaud, adjoint au chef de centre, les personnels du centre d’incendie et de secours du Port assurent des missions de secours à

personne, de lutte contre les incendies, de gestion des risques technologiques et industriels, ainsi que des opérations spécialisées.

Le centre du Port : 91 sapeurs-pompiers, dont :

33 sapeurs-pompiers professionnels

58 sapeurs-pompiers volontaires

1 personnel administratif, technique et spécialisé

L’activité opérationnelle du centre illustre l’intensité de son engagement quotidien :

2 633 opérations de secours réalisées en 2024

2 742 opérations de secours réalisées en 2025

1 151 opérations de secours déjà réalisées au 1er juin 2026