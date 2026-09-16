Le Port : la résidence Oasis et ses 73 logements pour les étudiants inaugurés au Campus Paul Vergès

La résidence Oasis et ses 73 logements pour les étudiants ont été inaugurés au Campus Paul Vergès ce mardi 16 septembre 2026 au Port. Des studios à partir de 277 euros par mois charges comprises, des colocations meublées, des espaces de coworking et des services de proximité sont désormais proposés aux étudiants et aux jeunes actifs. L'opération a été menée conjointement par la commune du Port, la SHLMR et la Sedré (Photos mairie du Port)

Situé dans la ZAC du Triangle, le Campus Paul Vergès rassemble plusieurs établissements d’enseignement supérieur et accueille environ 780 étudiants.

"Avec le développement de nouvelles formations et la construction des nouveaux locaux de l’École nationale supérieure d’architecture de La Réunion, ils pourraient être plus de 1.000 à l’horizon 2030" note la mairie du Port.

"Avec ce campus, la Ville fait le choix d’installer durablement la vie étudiante au cœur du Port: un lieu de savoir, de formation et d’innovation, mais aussi un lieu où les étudiants peuvent vivre pleinement leur ville" dit encore la commune portoise

- L'offre de logement étudiants au Port est doublé -

Une enquête menée par la Ville en 2025 auprès des étudiants du Campus Paul Vergès avait révélé que 62% d’entre eux souhaitaient bénéficier d’un logement étudiant, soit un besoin estimé à près de 500 logements.



"Avec l’ouverture de Campus Oasis, la résidence portée par la SHLMR, l’offre de logements étudiants au Port passe de 53 à 126 logements. Elle propose 73 logements, ainsi que des espaces communs dédiés au travail et à la vie collective" commente la mairie du Port.

- Un écosystème étudiant au Port -

Le Campus Paul Vergès s’inscrire donc "dans une ambition plus large : faire converger logements, mobilités, équipements, services, culture, sport et restauration pour construire une véritable vie étudiante au Port" détaille mairie portoise.

"Développer une ville universitaire, c’est aller au-delà du développement des formations. Il faut aussi permettre aux étudiants de vivre dans de bonnes conditions. C’est tout le sens de la ville étudiante que nous souhaitons construire au Port", souligne Olivier Hoarau, maire du Port.

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