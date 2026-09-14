Affaire Mathieu Caizergues : l'appel de la famille pour obtenir des fouilles sera examiné avant la fin de l'année

Nouveau développement dans l'affaire Mathieu Caizergues, disparu à La Réunion en 2017. La famille du jeune gendarme a fait appel du refus du juge d'instruction d'autoriser des fouilles sur le terrain où deux gendarmes auraient affirmé avoir aperçu une "tombe de terre" en 2024. Selon le parquet général, la chambre de l'instruction devrait examiner cet appel avant la fin de l'année. (Photo DR)

Neuf ans après la disparition de Mathieu Caizergues, sa famille espère toujours obtenir de nouvelles recherches. Au cœur de sa demande : le témoignage de deux gendarmes qui auraient signalé, en 2024, avoir aperçu ce qui ressemblait à "une tombe de terre sur un terrain totalement accessible, à l'extérieur du Maïdo".

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Selon les proches du jeune homme, ces informations avaient été transmises à la justice il y a deux ans, mais n'auraient donné lieu à aucune fouille.

Dès qu'ils en ont eu connaissance, les avocats de la famille, Maîtres Allary et Teissedre, ont déposé une demande d'acte auprès du juge d'instruction afin que des recherches soient réalisées à cet endroit. Une demande rejetée par le magistrat instructeur, il y a quelques semaines.

- L'appel devant la chambre de l'instruction -

La famille de Mathieu Caizergues a alors décidé de contester cette décision. Sollicité par Imaz Press, le parquet de Saint-Denis confirme que "le juge d'instruction est saisi, l'appel est devant la chambre de l'instruction".

Selon nos informations, le parquet général précise, de son côté, que "la chambre de l'instruction devrait examiner l'appel interjeté par la famille, qui est partie civile, avant la fin de l'année".

Il appartiendra donc à cette juridiction de se prononcer sur le recours de la famille et, par conséquent, sur sa demande de procéder à des fouilles dans le secteur désigné par les deux gendarmes.

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Pour les proches de Mathieu Caizergues, cette vérification est indispensable, même si elle ne devait finalement rien révéler. "Peut-être qu'il n'y a rien. Mais peut-être qu'il y avait quelque chose", écrivaient-ils après le refus du juge d'instruction.

- Pourquoi la justice n'a pas ordonné de fouilles ? -

Dans une publication sur une page facebook dédiée à la recherche de Mathieu, sa famille avait rendu publique l'existence des témoignages le 9 septembre dernier, faisant aussi part de son incompréhension. "Comment a-t-on pu nous cacher cela durant ces deux années ? Ces informations ont été transmises au juge, il y a deux ans", dénonçait-elle, avant de s'interroger : "Comment se fait-il que la justice n'ait pas immédiatement ordonné des fouilles ?"

Après le rejet de leur demande, les proches avaient directement interpellé les magistrats appelés à examiner leur recours : "Nous vous implorons de faire preuve d'humanité et d'accepter simplement que ces fouilles soient autorisées. Par respect pour toutes ces années de souffrance".

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- Mathieu Caizergues porté disparu depuis 2017 à La Réunion -

Pour rappel, Mathieu Caizergues avait 24 ans lorsqu'il a disparu le 23 juin 2017. Gendarme déployé pour quelques semaines à La Réunion, il était parti randonner avec deux amis dans le cirque de Mafate mais n'était jamais revenu.

D'importantes recherches avaient alors été engagées, notamment dans Mafate, avec la mobilisation d'équipes cynophiles spécialisées dans la recherche de corps. Elles étaient restées infructueuses.

Les dernières recherches officielles avaient été menées en juin 2021 dans le secteur du sentier reliant le Maïdo à La Brèche, sans permettre de retrouver le jeune homme.

Une information judiciaire reste ouverte à Saint-Denis. Désormais, la famille attend la décision de la chambre de l'instruction, qui devrait intervenir avant la fin de l'année 2026, pour savoir si de nouvelles fouilles pourront être menées.

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