Saint-Pierre : l'histoire des esclaves malgaches abandonnés sur l'île de Tromelin racontée à la Maison Orré

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) donnent rendez-vous au public les samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre 2026 à la Maison Orré, à Saint-Pierre. Cette année, la programmation mettra particulièrement à l'honneur l'histoire des esclaves malgaches abandonnés sur l'île de Tromelin en 1761 (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

En provenance de Madagascar et se dirigeant vers l''île de France (Maurice) l'Utile, un navire de la Compagnie française des Indes orientales, fait naufrage dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1721. Il a percuté les récifs coralliens de l'îlede Sable (Tromeli).

A son bord se trouve environ 200 esclaves malgaches et 150 marins. Suite à une erreur de navigation nocturne, le bateau se brise sur les récifs de cet îlot isolé, provoquant la noyade d'une vingtaine de marins et de soixante à quatre-vingts captifs malgaches.

"À son bord se trouvent notamment 160 personnes réduites en esclavage, embarquées à Madagascar et destinées à être vendues à l’île de France" relatent les Taaf sur leur site internet.

Après le naufrage, une soixantaine de Malgaches survivent. Les marins srivivants de léquipage français contruisent une embarcation de fortune et quittent l’île le 27 septembre 1761 pour regagner Madagascar, "laissant les naufragés malgaches sur place avec la promesse de revenir les chercher. Cette promesse ne sera pas tenue" notent les Taaf.

"Ce n’est que le 29 novembre 1776 que Jacques-Marie Lanuguy de Tromelin, commandant la corvette La Dauphine, porte secours à huit survivants : sept femmes et un bébé de huit mois" souligne le site de l'institut national de recherches archélogiques préventives (Inrap).

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- Une exposition présentant l'histoire tragique de Tromelin -

À l’occasion de la commémoration de ce drame, les Taaf proposent de revenir sur cette histoire et de rendre hommage aux personnes réduitses en esclavage abandonnées sur l’île à travers des supports variés et pour tous, petits comme grands.

Dans un premier temps, le public pourra découvrir l’exposition présentant cette histoire tragique et les différentes campagnes de fouilles archéologiques menées entre 2010 et 2013 et s‘immerger dans cet environnement hostile de un km² avec une toute nouvelle visite virtuelle à 360° de l’île.

Des projections documentaires permettront de mieux comprendre les actions menées sur place pour révéler l’histoire de ces naufragés. Puis pour les plus curieux, des conférences animées par des spécialistes viendront enrichir ce programme thématique.

- Le programme de l'hommage -

• Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Maison Orré

- Découverte de l’île Tromelin en réalité virtuelle 360°

- Exposition « Tromelin, l’île des esclaves oubliés

- Projections documentaires autour de l’histoire de Tromelin et des recherches archéologiques menées sur l’île

• Dimanche 20 septembre



- de 10h à 11h : conférence "Tromelin : les esclaves oubliés" de Jean-François Rebeyrotte, ayant participé aux campagnes de fouilles archéologiques sur l’île- de 14h15 à 15h15 : conférence "Tromelin, du récif oublié au territoire stratégique : une histoire française de l'océan…"de Paul Villatoux consacrée à l’histoire de Tromelin

Découverte de la Maison Orré

- Visites guidées des jardins

- Exposition consacrée à l’histoire et à la réhabilitation de la Maison Orré

- Exposition photographique Saint-Pierre des années 1950-1960

- Animations jeune public : jeux et activités autour du patrimoine

- Informations pratiques -

Dates : Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Lieu : Maison Orré (50 rue Barquisseau, Saint-Pierre)

Horaires : 9h-12h et 14h-17h

Entrée libre (Inscriptions sur place pour les visites guidées)

• Le programme complet est ici

www.imazpress.com / [email protected]