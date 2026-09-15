La Grande Finale du concours Ambassadeur Réunion Inter-Lycée se tiendra au Parc du Colosse à Saint-André

Le vendredi 18 septembre 2026, à 19h30, le Parc événementiel du Colosse de Saint-André accueillera la Grande Finale du concours Ambassadeur Réunion Inter-Lycée, deuxième édition. Onze ambassadeurs, issus de lycées de toute l'île, défendront ce soir-là leurs convictions devant le public et le jury, au terme de cinq mois d'engagement (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La soirée sera également l'occasion pour les ambassadeurs de présenter les tableaux artistiques qu'ils ont élaborés au fil de ces mois.

"Construits autour des thématiques des discriminations et de la culture créole comme outil de résistance, ces créations collectives témoignent d'un travail de fond qui va bien au-delà de la prise de parole", explique l'association To Be or Not Subir.

- Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté active -

Créé et porté par l'association To Be or Not Subir, engagée dans la lutte contre le harcèlement scolaire, et géré par le Comité Général des Ambassadeurs (CGA), le concours vise à sensibiliser les jeunes à la citoyenneté active et à rapprocher la jeunesse des institutions.

"C'est une opportunité que nous offre la municipalité de Saint-André, et elle avait du sens", explique Pier'Lynn Riou, directrice du Comité Général des Ambassadeurs. "Notre ambassadrice de la dernière campagne est Saint-Andréenne. Pour nous, c'était la continuité logique."

Pour Jody Nanou, président-Fondateur de l'association To Be or Not Subir, cette deuxième édition marque une étape importante : "Je suis très heureux de l'évolution du concours. Il dépasse aujourd'hui le cadre réunionnais et s'étend jusqu'à la République de Maurice. C'est une belle reconnaissance de l'engagement de ces jeunes."

L'association To Be or Not Subir invite le public réunionnais à assister à cette soirée citoyenne.

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