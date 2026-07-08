Le Port : le Conseil municipal adopte plusieurs délibérations

Ce mardi 7 juillet 2026, sous la présidence de Franck Jacques-Antoine, premier adjoint au maire, le Conseil municipal du Port a adopté plusieurs délibérations en faveur de la réussite éducative, du développement de l'économie sociale et solidaire, de la vie associative et du logement. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ville du Port)

• Soutien aux associations

Les élus ont approuvé l'attribution de 48.600 € de subventions de fonctionnement et d'investissement à six associations et à un établissement public, le lycée Jean Hinglo, au titre de l'année 2026.

Ces aides permettront de soutenir des actions nouvelles ou complémentaires en cohérence avec les orientations de la Municipalité.

• Excellence scolaire

Parmi les actions soutenues figure la participation de six lycéens du lycée Jean Hinglo au Summer Camp de l'école d'ingénieurs Centrale Supélec.

À Paris, les élèves ont bénéficié d'une immersion au sein d'infrastructures d'excellence et de l'expertise d'enseignants à travers des ateliers et des échanges autour des sciences.

"Merci au Conseil municipal de nous avoir offert cette opportunité. Ce voyage a renforcé notre intérêt pour les sciences et nos projets de grandes études", ont déclaré les jeunes devant les élus.

Franck Jacques-Antoine a salué leur parcours : "On est fiers de vous. Vous êtes nos porte- drapeaux et la Ville soutiendra toujours ce genre de projet."

Le lycée Jean Hinglo s'est une nouvelle fois distingué avec d'excellents résultats au baccalauréat, obtenant notamment la deuxième meilleure moyenne de l'Académie au bac général avec 19,32/20.

• Cité éducative

Le Conseil municipal a validé la programmation financière 2026 de la Cité éducative. Aux côtés de la Ville, qui mobilise plus de 600.000 €, l'État participe à hauteur de 400.000 € au financement de ce dispositif reconnu pour son approche globale et intégrée.

La programmation 2026 poursuit notamment le renforcement de l'axe "Territoire 100 % lecteur" ainsi que le développement d'une coordination territoriale autour de la santé mentale, du bien-être et des compétences psychosociales.

• Développement de l'économie sociale et solidaire

Le Conseil municipal a validé la création d'un poste de coordonnateur ou coordonnatrice de projets d'Économie sociale et solidaire (ESS) afin de mettre en œuvre l'action « Création et développement du Village ESS - Incubateur et développeur des projets d'économie sociale et solidaire », dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir ANRU+.

Les élus ont également approuvé le plan de financement prévisionnel pour la mise aux normes de la Halle des Manifestations, qui accueillera notamment un centre de ressources dédié à l'ESS ainsi que des espaces de coworking.

• Opération Kapiti

Le Conseil municipal a accordé à la SIDR la garantie de la commune pour l'emprunt contracté afin de permettre la réalisation de l'opération KAPITI, comprenant 30 logements locatifs intermédiaires au sein de la ZAC Mail de l'Océan.

Cette opération participe à la diversification de l'offre de logements sur le territoire et à la dynamique de développement du centre-ville.



