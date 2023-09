Le Port : restitution d'une étude sur le Port Center

Le Grand Port Maritime de La Réunion (GPMDLR) qui fête ses 10 ans, organise jusqu'au 15 septembre la Semaine Maritime. Cet événement vise à accroitre la notoriété de Port Réunion, de susciter des échanges et de nouvelles synergies. Le public et les scolaires pourront découvrir des installations portuaires et l’histoire de Port Réunion. En marge de cet événement, le lundi 11 septembre a été marqué par la restitution de l’étude Port Center par l’Association Internationale Villes et Ports (AIVP). Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Le Port)

Le Port center est un projet de la Ville du Port, du GPMDLR, de l’État et du Territoire de l’Ouest (TCO) qui ont ratifié en 2018 la « charte des missions d’un Port Center.

Le maire du Port, Olivier Hoarau a rappelé que "le projet de Port Center est essentiel dans une démarche de réconciliation des Portois et des Réunionnais avec leur port. Il revêt un intérêt culturel et patrimonial indéniable … et doit tracer les évolutions en matière d’économie bleue et de protection de la biodiversité marine."

Le Port center sera implanté dans la maison patrimoniale connue comme "Logement des employés" qui sera restaurée. L’idée : mettre en avant la singularité portuaire et maritime de l’ile de La Réunion à travers son histoire, son présent et ses projets d’avenir.

L’étude fait ressortir trois tendances : Le Port Center comme “lieu d’éducation au port“, comme “lieu de dialogue entre acteurs portuaires, industriels et maritimes“ et comme lieu de “valorisation de la ville portuaire“ et plus largement de La Réunion. En vue de la création de ce Port Center en 2024, une convention de partenariat est en cours d’élaboration et devrait être signée très prochainement.