Les portois Lionel Velna et Michel Sautron, au Orlando tattoo show

Lionel Velna et Michel Sautron participeront du 8 au 10 septembre 2023 au Orlando tattoo show aux États-Unis. L’occasion pour les deux tatoueurs du Port de partager leur passion avec plus de 200 tatoueurs du monde. Leur objectif : "donner le meilleur de nous et la meilleure image de La Réunion et du Port. Nous sommes des portois et fiers de l’être" indiquent les deux tatoueurs. Ci-dessous, nous publions le communiqué (Photo d'illustration: rb/www.imazpress.com)

Musique, danse (hip hop), dessin et tatouage, Lionel Velna a lancé Break Ink Tattoo "sous la varang’ de maman" avant de monter le salon pendant la crise sanitaire avec l’aide de sa famille. Il a été rejoint par Michel Sautron, un tatoueur la kour qui a d’abord fait des études d’architecture.

Du Port aux États-Unis, un voyage rendu possible grâce notamment au soutien de la ville du Port et du Village Titan.