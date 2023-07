Le Port: plus de 30 basketteurs professionnels réunis aux Matches de Gala

L’événement sportif Run ball s’est clôturé ce samedi 8 juillet 2023 avec les Matches de Gala. Plus de 30 basketteurs français, internationaux et d’anciens joueurs et joueuses de la NBA, se sont donnés rendez-vous pour deux matches au complexe sportif municipal du Port.Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo : ville du Port )

Après sept ans d’absence, le Run Ball 2023 a tenu toutes ses promesses. Plus de 30 basketteurs français, des internationaux et d’anciens joueurs et joueuses de la NBA, des Kréopolitains se sont donnés rendez-vous ce samedi 8 juillet pour deux matches de gala au complexe sportif municipal du Port.

Dans une ambiance survoltée, les deux sélections de La Réunion se sont mesurées à leurs homologues féminine et masculine des All Stars France. Les féminines ont ouvert le bal avec un match de qualité en présence des élus de la Ville. Les garçons ont également brillé sur le parquet portois pour le plus grand bonheur des spectateurs.

À l’année prochaine !