De nouvelles activités pour la nouvelle édition de l'Urban S'port

Dans le cadre de "Le Port en fête", l'Urban S'port fait son grand retour ce vendredi 8 décembre 2023 de 17h à 23h sur la place des Cheminots. Cet événement sportif gratuit est proposé par la ville du Port et l'OMS. Au programme: sports urbains, activités sportives et de loisirs pour petits et grands. Un ring de boxe, une démonstration de twirling bâton, le hockey sur gazon et le hip-hop sont les grandes nouveautés de cette année. Nous publions ci-dessous le communique de la ville du Port (Photo d'illustration www.imazpress.com).