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Des problèmes dans la distribution d'eau au Tampon ce vendredi

  • Publié le 31 juillet 2026 à 12:18
  • Actualisé le 31 juillet 2026 à 12:27
Plaine des Cafres

Sudeau informe ses abonnés d'un problème technique sur le réservoir Souprayen qui va entraîner des incidents de distribution ce vendredi 31 juillet 2026 sur la commune du Tampon. (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Des perturbations sont à prévoir ce vendredi sur de nombreux secteurs de la commune comme :

Notre Dame de la Paix
Route du Volcan
Du 27ème eu 24ème Km
Rue Odilien Picard
RN3 Partie comprise entre le 22ème et le 24ème km
Chemin Souprayen
Rue du Père Favron
Et toutes les voies adjacentes

Un retour à la normale est prévu en fin de journée.

www.imazpress.com

 

Eau, Le Tampon, Sudeau

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