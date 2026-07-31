Des problèmes dans la distribution d'eau au Tampon ce vendredi

Sudeau informe ses abonnés d'un problème technique sur le réservoir Souprayen qui va entraîner des incidents de distribution ce vendredi 31 juillet 2026 sur la commune du Tampon. (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Des perturbations sont à prévoir ce vendredi sur de nombreux secteurs de la commune comme :

Notre Dame de la Paix

Route du Volcan

Du 27ème eu 24ème Km

Rue Odilien Picard

RN3 Partie comprise entre le 22ème et le 24ème km

Chemin Souprayen

Rue du Père Favron

Et toutes les voies adjacentes

Un retour à la normale est prévu en fin de journée.

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