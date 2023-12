Le lycée Roland Garros du Tampon ouvrira ses portes le samedi 16 décembre 2023 de 8h à 16h afin de découvrir l'univers des classes préparatoires aux grandes écoles en biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) et en physique, chimie et science de l'ingénieur (PCSI et PSI). Nous publions le communiqué du lycée ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com).