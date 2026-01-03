Le Tampon : Miel vert fait son grand retour le 7 janvier à la Plaine des Cafres

Du 7 au 18 janvier 2026, la ville du Tampon organise la 42ᵉ édition de Miel Vert, à la Plaine des Cafres. Le rendez-vous agricole incontournable de l’île. Retrouvez ci-dessous toutes les informations pratiques pour ces 12 jours de fête. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Créé en 1984, Miel Vert est l’événement agricole, culturel et festif phare de La Réunion, organisé chaque année début janvier à la Plaine des Cafres. Ce rendez-vous incontournable attire des milliers de visiteurs, réunissant producteurs locaux, artisans, artistes et curieux autour de l’agriculture réunionnaise et de la richesse de son patrimoine culturel.

- Un festival au cœur de l’agriculture locale -

Miel Vert est un véritable point de rencontre entre le monde rural et les habitants de l’île. C’est l’occasion de découvrir les produits locaux : des fruits et légumes frais, du miel, des épices, ainsi que des spécialités culinaires traditionnelles préparées avec soin par les producteurs de l’île.

- Des activités pour toute la famille -

Au-delà des stands commerciaux et des expositions agricoles, Miel Vert propose un large éventail d’activités pour toute la famille. Les visiteurs peuvent profiter de plusieurs activités et animations :

Une fête foraine avec des manèges et des jeux pour les petits et les grands. Un festival culinaire offrant des dégustations de plats typiques préparés par des chefs locaux.

- Concerts et humour -

Lors de cette édition de Miel Vert 2026, il y aura aussi des concerts et animations en soirée, mettant en avant la musique locale, le zouk, le séga et d’autres genres.

Retrouvez un plateau artistique aux couleurs de l’Océan Indien, réunissant des artistes locaux et internationaux, pour réchauffer le cœur des Hauts de La Réunion : Ziskakan, Analyse, ou encore Kaf Malbar.