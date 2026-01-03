Le Tampon : des coupures d'eau au 23ème km

Sudéau informe les habitants de la ville du Tampon, que des coupures vont avoir lieu le mardi 6 janvier 2026 à partir de 7 heures. Sudéau va procéder aux travaux de lavage et de désinfection du réservoir du 23ème km sur la commune du Tampon. Cette intervention nécessite l’interruption de la distribution en eau le mardi 06 janvier 2026, à partir de 7h sur les secteurs suivants : 23ème km, RN3 partie comprise entre le 23ème km et le 19ème km, Chemin Louis Fontaine et toutes les voies adjacentes. La remise en service se fera progressivement dans la soirée.