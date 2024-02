Le Tampon : festivités de la Chine et de l’Asie à la SIDR des 400

Organisées par la mairie du Tampon, les festivités de la Chine et de l’Asie auront lieu ce dimanche 18 février 2024 à la SIDR des 400. "Rendez-vous dès 9h avec l’inauguration et les discours officiels, ainsi que la danse du lion" invite la mairie du Tampon. De nombreux stands et ateliers seront prévus toute la journée, de 9h à 17h. "Un concours du plus gros mangeur de riz cantonnais avec Tonton Polo démarrera à 16h" annonce la commune tamponnaise (Photo d'illustration : www.imazpress.com)