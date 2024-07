Lo gou mon péi : rougail saucisses aux brèdes chou de Chine de @FoodbySteph

10ème recette pour notre rubrique "Lo gou mon péi" avec @FoodbySteph. Stéphanie n'aime pas faire comme tout le monde. Cette passionnée de cuisine mais aussi de photographie aime tester des plats en prenant "un peu de ci" ou "un peu de ç"a et aussi un peu de "pourquoi pas ça". C'est ce qu'elle appelle ses émarmites mi gaign pa shoizi". Et pour "Lo gou mon péi", elle a décidé de nous montrer sa recette de rougail saucisses aux brèdes chou de Chine. Ça vous intrigue ? Continuez l'article, on vous explique comment faire. (Photos vs/www.imazpress.com)

Elle a raison Stéphanie, la cuisine, ça s'expérimente, parfois cela donne de bons résultats, parfois le plat peut être decevant mais pas avec ce rougail saucisses aux brèdes chou de Chine. En plus, un légume en plus dans le rougail, ça ne peut pas faire de mal, bien au contraire. Mettez de côté vos apriori, testez la recette de @foodbySteph et on en reparle. En tout cas, personnellement, j'adhère et c'est un rougail que je ferai volontiers à la maison.

• Regardez le déroulé de la recette ici :

• Stéphanie nous dévoile la liste des ingrédients pour le rougail saucisses aux brèdes. Regardez :

Pour ceux qui préfèrent lire, c'est par ici :

- 6 saucisses fumées

- 5 tomates

- 4 petit oignons

- 1 paquet de brèdes

- Un petit peu de piment vert (facultatif)

- Huile

Combien de temps faites-vous bouillir vos saucisses avant de les cuisiner? Stéphanie ne fait certainement pas comme vous. Et je vais adopter son astuce d'ailleurs. Regardez :

Quand je suis arrivée, tout était prêt. Saucisses fumées bouillies et coupées en morceaux, brèdes nettoyés et coupés, oignons émincés, piman krazé, tomates hachées. Il ne reste plus qu'à faire cuire tout ça dans la marmite qui est déjà placée sur le feu.



- Dans une marmite, versez de l'huile. Faites chauffer. Quand l'huile est chaude, versez les morceaux de saucisses fumées. Faites-les dorer. Quand elles commencent à dorer, versez les oignons émincés. Remuez.

- Lorsque les oignons ont bien rosi, ajoutez le piment vert écrasé. Mélangez rapidement. Versez ensuite les tomates concassées. Remuez.





- Stéphanie se doute que tout le monde ne fait pas comme elle mais la cuisinière, elle, préfère couvrir sa marmite pour faire des économies d'énergie. Avec sa méthode, les tomates cuisent beaucoup plus vite.

-Découvrez la marmite pour vérifier la cuisson des tomates. Si elles sont cuites, retirez le couvercle et laissez les tomates "croûter" (sécher).

- Lorsque la sauce du rougail saucisses vous parait à votre goût (pour Stéphanie, c'est presque jusqu'à totale évaporation du jus des tomates), versez les tiges les plus dures des brèdes.

- Mélangez bien afin que chaque "bâton" de brèdes s'imprègne de la sauce. Laissez cuire qulques minutes.

- Lorsque cette partie de brèdes est cuites, ajoutez les feuilles et éteignez le feu. La chaleur de la marmite va permettre la cuisson des brèdes. Mélangez.

- Voilà, le rougail saucisses aux brèdes chou de Chine est prêt. Vous avez vu ces couleurs au fait ? Au départ, Stéphanie voulait préparer un rougail saucisses aux chouchous mais elle a préféré le faire aux brèdes "parce ce que ça rendrait mieux en photo et vidéo". C'est sa passion pour la photographie qui a parlé. Eh bien, elle a eu raison.

Je passe à la dégustation. Eh bien, je suis définitvement convaincue. C'est délicieux, ça change. Et le fait de moins faire bouillir les saucisses rend celles-ci plus moelleuses et avec plus de goût. Cette méthode est également adoptée chez moi.

Vous pouvez retrouver toutes les recettes de Stéphanie sur son compte instagram ici et sur sa page Facebook ici

