Lo gou mon péi : l'amour du ribs au galabé avec "La case de l'oncle Tom"

"Lo gou mon péi" volet 9 avec le restaurant "La case de l'oncle Tom". Thomas et Béatrice me reçoivent une deuxième fois dans leur restaurant au parc de la trinité. J'aime chez eux leur plat lontan ou leurs carrys avec des produits qui avaient disparu de nos tables comme le galabé. J'aime également leur gentillesse, leur simplicité et l'amour du partage. C'est parti pour la recette des ribs au galabé. Mais, d'ailleurs, savez-vous ce qu'est le galabé ? (Photos vs/www.imazpress.com)

Avant de commencer cette recette, une petite explication s'impose pour le galabé. Cette mixture sirupeuse est le fruit d'une préparation artisanale du jus de canne. Il a l'aspect d'un caramel, il est sucré et on retrouve, à la fin de la dégustation (oui Thomas m'a obligé à passer mon doigt sur la bouteille de galabé pour ne pas qu'une goutte tombe au risque de salir le plan de travail) ce petit goût léger de canne.

Le galabé peut se présenter sous deux formes différentes : en liquide comme ici, il est appelé aussi sirop la cuite et sous forme de lingot. Auparavant, (les gramounes pourront vous en parler), le galabé était le bonbon des marmailles à la sortie de l'école. Sa fabrication longue a découragé les fabricants et le galabé a disparu petit à petit. Mais aujourd'hui, la tendance est à remettre au goût du jour zafèr lontan, pour notre plus grand bonheur. Payet & Rivière à Sainte-Suzanne en produit depuis 2014. Voilà vous en savez un petit peu plus sur le bonbon péi.

Thomas a décidé également de préparer une petite daube calebasse. Vous trouverez la recette plus bas dans l'article.

C'est parti pour cuisiner avec Thomas et Béatrice dans la joie et la bonne humeur. Radio allumée, Thomas se met à chanter. Il lui faut ça pour bien cuisiner. Le cuisiner se tourner vers les ribs et lance "l'aaaaamour du ribs" sur les tonalités de la série très connue "L'amour du risque". Je vous écris tout cela pour vous mettre un peu dans l'ambiance.

• Regardez le déroulé de la recette ici :

• Thomas nous dévoile la liste des ingrédients pour les ribs au galabé. Regardez :

Pour ceux qui préfèrent lire, c'est par ici :

Pour les ribs au sirop de galabé

- 4 kg de ribs (évidemment, vous n'allez pas prendre 4 kg pour un repas pour 3 personnes)

- Une tête d'ail

- 2 gros oignons

- Une dizaine de grains de poivre

- 5 à 6 grains de poivre de Madagascar (facultatif)

- 5 clous de girofle

- 10 à 15 cl de galabé

- 6 cl de rhum blanc

- 2 feuilles de 4 épices

- 6 cl de vin blanc moelleux

- Sel, poivre moulu

- 2 grosses pincées de farine

Pour le carry calebasse

- 2 calebasses

- 2 petites tomates

- 1/2 oignon

- 1 bon morceau de gingembre

- Une dizaine de gousse d'ail

- 2 feuilles de 4 épices

- Une grosse cuillère à soupe de curcuma

Avant de commencer la cuisson, Thomas nous explique que le procédé n'est pas le même que pour un carry traditionnel. Il vous donne également une astuce pour ne pas que la viande subisse de choc thermique. Regardez :

(METTRE LE LIEN YOUTUBE ICI SVP , VIDÉO EN PRIVÉ DANS PLAYLIST LO GOU MON PÉI) Ecrasez ou mixez l'ail, les clous de girofle, les grains de poivre. Emincez les oignons. Dans une marmite, versez de l'huile. Lorsque l'huile est chaude, ajoutez les épices mixées. Mélangez sur feu doux pour ne pas brûler l'ail. Lorsque l'ail dégage son odeur, versez les oignons et mélangez. Versez un peu d'eau si vous avez, comme Thomas, des oignons blancs : "les oignons blancs brûlent très vite, contrairement aux oignons rouges. il faut les faire cuire lentement et à couvert pour les faire fondre".

Découpez les ribs et retirez un peu de gras.

N'hésitez pas à rajougter un peu d'eau dans la marmite pour que les oignons cuisent bien.

Versez les ribs dans la marmite. Et mélangez. Il ne faut pas colorer la viande, Thomas précise qu'il faut raidir la viande c'est à dire la cuire sans la colorer. le rouge de la viande devient blanc.

Couvrez la marmite. Et laissez cuire quelques minutes. Ajoutez ensuite les feuilles de 4 épices et une bonne dose de sel. Pour les 4 kilos de viande, Thomas ajoute environ 1,5 cuillère à soupe de sel. Ajoutez une bonne dose de poivre moulu. Mélangez.

Singez la viande. Il s'agit de saupoudrer de farine les morceaux de viande. En cuisant de cette manière, la viande va être protégée et ne pas s'assécher. Et en même temps, la farine va se torréfier et donc donner une couleur à la sauce qui va également épaissir.

Mélangez. Ajoutez le vin blanc moelleux. Mélangez en détachant les sucs du fond de la marmite.

Mettez un briquet à votre disposition.Versez le rhum blanc, faites le cri de Naruto (je vous donne tous les détails de la recette) et "allumez le feu" à l'aide du briquet. Lorsque les flammes apparaissent, faites votre plus gros rire de méchant comme dans Austin Powers : MOUAHAHAHA ! Faites attention à vous quand même.

Mélangez en secouant la marmite.

Ajoutez le sirop de galabé. Surtout n'en perdez pas une goutte, ce sirop coûte assez cher. Donc si il en reste au fond de votre ramequin, mettez un peu d'eau, mélangez et versez le dans la marmite.

Mélangez déclicatement et couvrez la marmite. Laissez mijoter pendant 1h30 voir 2 heures.

Ouvrez deux à trois fois la marmite pour mélanger la viande de temps en temps.

A la fin de la cuisson des ribs. Retirez l'excédent de gras à l'aide d'une louche.

C'est prêt ! On peut bientôt passer à table mais on vous donne d'abord la recette du carry calebasse.

Carry calebasse

Lavez et coupez la calebasse en morceaux.

Mixez l'ail et le gingembre.

Coupez les tomates.

Dans une marmite, versez de l'huile. Faites chauffer. Versez l'ail et le gingembre. Faites cuire sans brûler l'ail.

Ajoutez l'oignon émincé et le curcuma. Mélangez. Faites roussir. N'hésitez pas à rajouter un peu d'eau si les oignons blancs commencent à cuire trop vite.

Ajoutez les tomates concassées. Mélangez. Déposez les feuilles de 4 épices.

Ajoutez les morceaux de calebasse. Salez et poivrez. Mélangez bien pour enrober tous les morceaux d'épices. Couvrez la marmite et laissez cuire pendant environ 30 minutes. Testez la cuisson en coupant un morceau de calebasse à l'aide de votre cuillère.

Voilà tout est prêt et c'est le moment de passer à table ! l'odeur du galabé et celle des épices ont creusé mon appétit. A la vue de ces ribs couleur caramel, mon boush i fé dlo!

Premier coup de fourchette... ce goût est incroyable et incomparable. La viande est tendre, l'os se détache facilement, le goût est légèrement sucré. Et cette recette m'a réconcilié avec les ribs. Pour moi, il n'y avait rien à manger sur ce morceau. En fait, cela dépend où vous l'achetez. Si vous allez à "La case de l'Oncle Tom", vous aurez de quoi manger.

Bon ma pa tro kompri lo gou lo ribs la alors mi arbis!

Je vous conseille de tester cette recette chez vous et si vous n'avez envie de rien faire, vous savez où en manger.

Bon appétit zot tout ! et merci encore à Thomas et Béatrice pour leur accueil. Vous pouvez les suivre sur Instagram ici :

