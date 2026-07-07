L'ouest de l'île en vigilance vents forts à partir de 11 heures

Une vigilance vents forts est émis à partir de 11 heures sur la zone ouest de La Réunion ce mardi 7 juillet 2026. Les rafales atteignent en journée 70 km/h le long de la côte nord voire les 80 km/h entre la Pointe au Sel et la Pointe des Aigrettes, indique Météo France (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Il faut compter sur des pointes entre 60 et 70km/h ailleurs sur le domaine côtier, à l'exception des baies de Saint-Paul et de la Possession qui restent à l'abri.

Sur les hauteurs exposées au flux de sud-est, le vent souffle également en rafales de 60 à 80 km/h, notamment sur la région du Volcan, vers le Grand Bénare ou le Maïdo, notent les prévisions.

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