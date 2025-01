Après une nuit arrosée chez Matante Rosina dans l'est, le soleil fait quelques apparitions dans la matinée de ce mardi 7 janvier 2025. Mais progressivement, des nuages épais s'installent dans les cirques. Dans l'après-midi, la pluie devrait concerner les Hauts de l'ouest et du sud-ouest mais elles devraient être moins intenses qu'hier. Il est possible que la pluie déborde sur les côtes. (photo www.imazpress.com)