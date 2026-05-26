Météo : mercredi lumineux

Pour ce mercredi 27 mai 2026, l'alizé perd de sa vigueur et devient un peu plus chargé en humidité. Quelques averses apparaissent sur littoral sud-est du côté de Sainte-Rose en début de journée. Partout ailleurs, le ciel est bien plus lumineux et l'air reste sec. L'après-midi, les pentes de l'île se couvrent et de faibles averses se déclenchent sur les hauts de l'ouest et du sud. Le bord de mer, lui, garde de belles éclaircies tout au long de la journée (Photo Ludovic Brasier/www.imazpress.com)